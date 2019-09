Kristof Calvo (Groen) doorbreekt de stilte: “Heb me te veel laten meeslepen door politiek gekrakeel” LH

10 september 2019

09u24

Het is een tijdje stil geweest rond Kristof Calvo, fractieleider van Groen in de Kamer. Met een bericht op zijn Facebookpagina en een interview in 'De Ochtend' op Radio 1 doorbreekt hij de stilte. "We leken in de laatste rechte lijn plots weer een één-thema-partij. Te weinig hebben we duidelijk gemaakt dat het klimaatvraagstuk en het sociale twee kanten van dezelfde medaille zijn", blikt hij terug op de verkiezingscampagne van Groen.

Sinds de verkiezingen van 26 mei was het stil rond Calvo. Zijn partij Groen steeg in Vlaanderen tot net de 10 procent, maar de overwinning was zowel op federaal als Vlaams niveau minder groot dan verhoopt. In Vlaanderen blijft de partij ondertussen in de oppositie, ook federaal is Groen sinds gisteren aan de kant geschoven. “Ik kan niet doen alsof er niets gebeurd is. Het was een minder grote overwinning dan verhoopt”, blikt Calvo terug op de verkiezingen. “Er was de wedergeboorte van extreemrechts en er waren ongelooflijk veel blanco stemmers. Om die redenen was het een teleurstelling.”

Ik heb teveel campagne gevoerd voor mezelf en mijn partij en te weinig voor een ander België

Calvo steekt ook de hand in eigen boezem. “Als kopstuk van een partij heb je een grote verantwoordelijkheid. Ik heb mezelf te veel laten meeslepen door politiek gekrakeel. Ik heb teveel campagne gevoerd voor mezelf en mijn partij en te weinig voor een ander België”, aldus Calvo.

“We leken in de laatste rechte lijn plots weer een één-thema-partij. Te weinig hebben we duidelijk gemaakt dat het klimaatvraagstuk en het sociale twee kanten van dezelfde medaille zijn. Want bij dat sociale ligt voor mij ook de belangrijkste reden voor de wedergeboorte van extreemrechts”, schrijft hij nog over de verkiezingscampagne op zijn Facebookpagina. “De bestaansonzekerheid van veel landgenoten is de belangrijkste reden voor de wedergeboorte van extreemrechts”, zo verwoordde hij het in ‘De Ochtend’.

Sociale uitdagingen

Wat er al een tijdje zat aan te komen, is gisteren ook gebeurd: Groen en Ecolo vallen af bij de federale formatie. Calvo: “Het is geen makkelijke situatie dat Ecolo niet wil praten met N-VA, maar ik begrijp hun positie. N-VA heeft heel lang gepraat met Vlaams Belang en daar wordt in Vlaanderen licht over gedaan.” Calvo rekent op federaal vlak niet meer op een paars-groene regering, toch vindt hij die optie “even legitiem” en zegt hij dat zijn partij beschikbaar blijft voor oplossingen. “Als het in 1999 is gelukt om de verschillen tussen liberalen, socialisten en groenen te overbruggen, waarom zou dat nu niet lukken?”

Volgens Björn Rzoska, die zich een week geleden kandidaat stelde om voorzitter te worden van de partij, was Groen te veel een partij geworden van “de happy few”. Calvo volgt daarin zijn partijgenoot. “Dat beeld is ontstaan, maar zo is Groen niet. We willen niet kiezen tussen de planeet en portefeuille van mensen", aldus Calvo nog. “Het einde van de maand halen en het einde van de planeet afwenden: het gaat samen, tenminste als we dat willen.”

