Kristof Calvo (Groen): “Confederalisme lijkt op brexit: onduidelijk en chaos” “Een staatshervorming is helemaal niet onze prioriteit” HAA

23 oktober 2019

09u03

Bron: Belga 0 Kamerfractieleider Kristof Calvo (Groen) wil dat snel duidelijk wordt of de paars-gele piste voor de vorming van een federale regering kans op slagen heeft. Zo niet, dan is er nog een tweede mogelijke weg om een regering te vormen, namelijk paars-groen, verklaarde Calvo in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij waarschuwt meteen dat paars-geel niet hoeft te rekenen op de groenen voor een communautair verhaal.

Het nieuws kwam enigszins als een verrassing. Preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte hadden vorige week een ontmoeting met Ecolo en Groen. Hun voorgangers, informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders, werkten immers richting een coalitie van socialisten, liberalen en N-VA en nodigden de groenen al een tijdje niet meer uit. Ecolo wilde ook niet aan tafel zitten met de Vlaams-nationalisten.

Kamerlid Calvo bevestigde vandaag dat er een gesprek is geweest. Zonder uit de biecht te klappen, geeft Calvo aan dat er ondertussen niet veel is veranderd. "Ze werken aan een paars-gele piste. Nu moet op korte termijn blijken of die levensvatbaar is", aldus Calvo. Hij merkt op dat er nog een andere mogelijkheid is, namelijk paars-groen. "Die is ook niet evident, maar het is nu aan elke politieke familie om de verschillen te overstijgen.”



Daarbij speelt ook dat met name Open Vld quasi een veto heeft uitgesproken tegen een regering met de groenen. Kamerfractieleider Egbert Lachaert zei gisteren dat Ecolo dan zijn programma ritueel zou moeten verbranden.

We hebben aangetoond dat waar groenen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, ze dat doen met overtuiging Kristof Calvo (Groen)

“Domme en spijtige uitspraak”

"Een domme en spijtige uitspraak", reageert Calvo. Hij merkt op dat Ecolo in Wallonië in zee is gegaan met MR, de Franstalige zusterpartij van Open Vld, en in Brussel met Open Vld zelf. “We hebben aangetoond dat waar groenen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, ze dat doen met overtuiging.”

De prioriteit voor de groenen ligt bij klimaatambitie en de strijd tegen ongelijkheid. Een staatshervorming is "helemaal niet onze prioriteit", merkt Calvo op. N-VA heeft al meermaals aangegeven dat het enkel wil onderhandelen met de PS indien het confederalisme op tafel belandt, maar dan nog heeft paars-geel geen tweederdemeerderheid om een staatshervorming door te voeren.

En de groenen lijken niet bereid daaraan mee te werken. "Er is maar één partij die met het communautaire speelt", doelt Calvo op N-VA. “Het confederalisme, dat lijkt op de brexit: onduidelijk en chaos. Ik denk dat de prioriteiten elders liggen.”