Kristina (11) 'viert' kerst in terugkeerhuis: "Schandalig dat haar gezin net nu uit hun huis wordt gezet"

De 11-jarige Kristina, een Armeens meisje dat in het zesde studiejaar in Eeklo zit, brengt noodgedwongen samen met haar familie de kerstdagen door in een terugkeerhuis in Wallonië. Ze werd vorige week samen met haar ouders, broer en zus opgepakt om ze het land uit te zetten. De leraar van het meisje is verbijsterd dat het gezin, dat al negen jaar in ons land woont, uitgerekend nu uit hun omgeving wordt gerukt.

Omdat alle diensten momenteel gesloten zijn, kan het gezin de beslissing ook nergens aanvechten. Het dossier ligt dus stil en de familie moet kerst ‘vieren’ in het terugkeerhuis in Tubeke.

Meester Geert reed persoonlijk naar daar om Kristina, die al acht jaar op school in Eeklo zit, haar rapport te geven. Hij vindt de manier waarop het gezin wordt behandeld, onmenselijk. “Het kwam heel hard aan”, vertelt hij aan VTM Nieuws. “Dit kan niet. Dit is te hard voor een kind. En dit kan je niet in een week doen waarin iedereen pretendeert dat het de warmste week is en waar iedereen in kerstsfeer rondloopt." De beslissing om hen het land uit te zetten kan volgens hem misschien wel terecht zijn, de manier waarop het gebeurt, is "onmenselijk".

"In een week waar kinderen hun kerstrapport krijgen, kerstfeestjes vieren, kerstkaartjes uitdelen, uitkijken naar de kerstvakantie… Net in die week wordt iemand uit zijn huis gezet. Dat vind ik heel pijnlijk.” Dat het dan ook nog eens op een moment gebeurt waarop veel diensten gesloten zijn, kan er bij de leraar helemaal niet in. “Ik vind dat dit verhaal mag verteld worden om mensen die op hun bureau zitten en beslissingen nemen eens te doen nadenken.”

Intussen hopen de klasgenootjes van Kristina dat het meisje de eerste week na de kerstvakantie mee kan met de klas op Ardennenreis.

Staatssecretaris Francken laat weten dat hij niet op de zaak wil reageren, omdat het om een individueel dossier gaat. Hij verwees wel door naar de Dienst Vreemdelingenzaken, maar daar is vandaag uiteraard niemand te bereiken.

Deze ochtend liet hij wel van zich horen op Twitter met de volgende boodschap: "Bent u ook voor een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid? Retweet dan dit bericht". Meer dan 600 mensen retweetten het bericht, op Facebook is het ook nog eens meer dan 5.500 keer gedeeld.

Bent u ook voor een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid? RT dan dit bericht.



Bedankt voor de steun! ❤️👊 pic.twitter.com/SazUCaA2vr Theo Francken(@ FranckenTheo) link