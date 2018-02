Kristina (11) en haar gezin gevlucht uit vrees voor uitwijzing Redactie

17 februari 2018

18u14

Bron: VTM Niews 56 Kristina, het Armeense meisje van elf uit Eeklo, is samen met haar gezin gevlucht. Dat bevestigt de advocaat van het gezin aan VTM NIEUWS. Het risico bestond dat Kristina en haar gezin, in afwachting van hun beroep in Cassatie, uitgezet konden worden naar Armenië. Om dat te vermijden, zouden ze gevlucht zijn.

Kristina (11) zit al acht jaar op school in Eeklo. Net voor Kerstmis van vorig jaar werd ze samen met haar ouders, haar broer en haar zus opgepakt omdat ze illegaal in het land verblijven en terug naar Armenië moeten. Het gezin moest toen verblijven in een terugkeerhuis in Tubeke. Daar moesten ze de feestdagen doorbrengen.

Tweede uitwijzingsbevel

Vier jaar geleden kreeg het gezin al een bevel om het land te verlaten, maar daar gingen ze niet op in. Op het nieuwe bevel van uitwijzing ging het gezin in beroep bij het hof van Cassatie. In afwachting van de uitspraak, kon het gezin toch op een vliegtuig gezet worden naar Armenië. "Dat stond afgelopen week gepland, maar om dat te vermijden, hebben ze de benen genomen", aldus de advocaat.

"Onbereikbaar"

"Ik kan haar niet meer bereiken", schrijft een duidelijk geëmotioneerde Geert Faes, de leraar van Kristina, op Facebook. Hij heeft een brief geschreven naar het 11-jarige meisje. "Kristina, waar je ook bent en waar je nu (weer) van nul een nieuw leven moet beginnen opbouwen, het ga je goed", schrijft hij.