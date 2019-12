Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) getipt als nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant KVE

05 december 2019

21u39

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) wordt getipt als nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant. Tot haar eigen verbazing, al ziet ze de post wel graag naar haar partij komen. Huidig provinciegouverneur Lodewijk De Witte stopt in principe op 1 januari 2020, als de Vlaamse regering daar vrijdag tenminste niet anders over beslist.

Lodewijk De Witte wordt op 12 december 65 jaar en is aan zijn laatste werkweken toe. Hij werd in 1995 de eerste en vooralsnog enige gouverneur van de gesplitste provincie Vlaams-Brabant. In Leuven krijgt hij op 16 december een afscheidsfeest.

Als opvolger valt de naam van Kristien Van Vaerenbergh. De 41-jarige advocate uit Lennik stapte in 2009 in de politiek en werd een jaar later voor N-VA verkozen als Kamerlid. Haar vader Etienne was jarenlang een boegbeeld van de Volksunie en burgemeester van Lennik.

Van Vaerenbergh heeft zichzelf niet kandidaat gesteld, maar werd door haar partij naar voren geschoven. "Ik was totaal verrast toen ik mijn naam hoorde vallen. Het lijkt mij wel interessant dat de post naar N-VA zou gaan. De provinciegouverneur moet iemand zijn die de streek en de taalgevoeligheden goed kent", zegt ze. Het is de eerste naam die circuleert voor de opvolging van De Witte.

De benoeming van drie provinciegouverneurs in Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen ligt vrijdag op de tafel van de Vlaamse regering. Als de knoop voor Vlaams-Brabant niet doorgehakt wordt, moet De Witte mogelijk langer op post blijven. Misschien zelfs tot midden volgend jaar.