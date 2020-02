Kristien Hemmerechts voelt zich bedot nadat ze treinticket voor asielzoeker kocht: “Het was zijn truc om cash geld te krijgen” Sven Van Malderen

10 februari 2020

13u26

Kristien Hemmerechts waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting, nadat ze gisteren naar eigen zeggen te goedgelovig geweest was. De schrijfster kreeg in het treinstation van Antwerpen-Berchem de vraag van een asielzoeker of zij geen ticket voor hem wilde kopen. Zijn pakkende verhaal wist haar te overtuigen, dus gunde ze hem de reis naar Parijs. Helaas bleek later dat hij het ticket proberen inruilen had voor cash geld. Een ongebruikt biljet kan immers tot dertig minuten na de aankoop integraal terugbetaald worden aan het loket.

Op Facebook deed Hemmerechts haar verhaal uit de doeken. “Truc met het treinticket”, klinkt het. “Je vraagt een goedgelovig en goedhartig iemand om voor jou een ticket te kopen, want je hebt geen geld. Binnen het half uur ga je met dat ticket naar het loket en wissel je het in voor geld (de NMBS geeft reizigers een half uur de tijd om dit te doen).”

“Gisteren heb ik voor iemand met een sterk verhaal (asielzoeker, drie keer afgewezen, geen papieren, geen onderdak) in Antwerpen-Berchem een ticket gekocht naar Parijs (want daar had hij vrienden, Parijs was de plek waar hij moest zijn om zijn leven weer op de rails te krijgen, hij bracht dit heel overtuigend).”



“Bij de aanschaf van een Thalysticket moet je een e-mailadres opgeven, dat werd het mijne dus. De man heeft mij uitbundig bedankt en omhelsd, het was heel ontroerend en aangrijpend en hartverwarmend. Ik had er tranen van in de ogen.”

“Wat ben jij naïeve oen”

“De man stapte in de trein naar Antwerpen-Centraal, ik wuifde hem na”, gaat Hemmerechts verder. “Wat later kreeg ik een mail van de NMBS: deze man had in Antwerpen-Centraal het ticket proberen in te ruilen voor geld, maar kon geen ID-bewijs voorleggen en kreeg het geld niet.”

“Iemand anders is dan met het ticket naar Berchem gekomen, maar daar herinnerden ze zich nog de aanschaf en zeiden ze: ‘nee, sorry, dit is niet jouw ticket’. Vervolgens hebben ze mij gecontacteerd en heeft de NMBS mij het ticket terugbetaald.”

“Aan de ene kant denk ik: K, wat ben jij een naïeve oen. Aan de andere kant denk ik: die man zat echt wel in nood, die had echt wel geld nodig.”

“Soms wordt ellende mij te veel”

“Uiteindelijk maakt het misschien niet zoveel uit of ik het geld gaf voor een ticket of voor iets anders”, stelt Hemmerechts. “Maar bon, als een onbekende je vraagt om voor hem of haar een ticket te kopen, kun je dat misschien beter niet doen. Je bent geneigd om het te doen omdat je denkt: het is voor een ticket en niet voor drugs of alcohol. Maar het kan dus worden ingeruild. En misschien wordt het geld vervolgens voor medicijnen of voedsel gebruikt, wie zal het zeggen...”

Een vriend aan wie ik het vertelde zei tegen mij: ‘jij wilt altijd de heilige uithangen’. Dat is niet waar, maar af en toe wordt het besef van al die ellende me te veel en voel ik me machteloos. Even had ik de illusie dat ik iets kon doen, dat ik een klein iets kon helpen oplossen.”

“Zou ik willen ruilen?”

In de reacties klinkt het onder meer dat Hemmerechts zeker geen oen was. “Je hebt een goed hart. Dat heeft niks met naïef zijn te maken, denk ik.”

Ook actrice Mitta Van der Maat reageerde. “’Niet netjes’, denken we dan. En ik, direct daarna: ‘zou ik willen ruilen met die persoon?’ Hebben bedelaars (want dat zijn die mensen) enkel recht op hulp als wij ze moreel in orde vinden? Meer vragen dan antwoorden.”