Kristel en Mario krijgen nieuwe dochter twee jaar nadat hun baby stierf na mishandeling babysitter: "Faith heeft hetzelfde oortje als Lielly" Jef Van Nooten

10 mei 2018

17u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee jaar nadat hun dochtertje Lielly stierf na mishandeling door haar babysitter hebben Kristel Gelders en Mario Cardon opnieuw een dochtertje gekregen: Faith. "We zijn gelukkig. Maar door het gemis van Lielly kunnen we toch niet met volle teugen genieten", zegt Kristel.

In het AZ Sint-Dimpna in Geel werd woensdag Faith geboren. Trotse ouders zijn Kristel Gelders en Mario Cardon. Zij verloren twee jaar geleden hun dochtertje Lielly nadat het meisje (6 maanden) werd mishandeld door haar babysitter Kjell C. uit Turnhout. Dat Faith uitgerekend in mei het levenslicht zag, maakt haar geboorte nog emotioneler voor Kristel en Mario. Want het is deze maand exact twee jaar geleden dat het drama met Lielly zich afspeelde, en volgende maand moeten ze die nachtmerrie nog eens herbeleven wanneer het proces tegen babysitter Kjell C. wordt behandeld voor het hof van beroep.

Geloof

"We zijn even gelukkig met Faith dan dat we bij de geboorte van onze andere kinderen waren", vertelt Kristel Gelders van op haar kraambed. "Toch is het moeilijk om met volle teugen te genieten. Door het gemis van Lielly. Er is één kindje te kort om deze geboorte te vieren. En door de periode waarin we ons bevinden. Op 2 mei is het gebeurd met Lielly, en op 3 juni is ze gestorven. We denken er altijd aan, maar in deze periode van het jaar speelt de film van toen zich nog vaker af in ons hoofd."

Als naam voor hun nieuwe baby kozen Mario en Kristel voor Faith, het Engelse woord voor geloof/vertrouwen. "Dat heeft wel een beetje met Lielly te maken", geeft Kristel toe. "Toen we die naam zagen staan in onze zoektocht, vonden we hem wel passen. Het was niet de bedoeling dat er nog een kindje bij zou komen. Maar dat was dan uiteindelijk toch het geval. En zeker nu het ook een meisje is, vonden we deze naam wel geschikt."

Gelijkenis

Opvallend: Faith vertoont één zeer opvallende gelijkenis met Lielly. Een detail dat Kristel Gelders woensdag na de geboorte meteen opmerkte. "Faith heeft net hetzelfde oortje als Lielly, met een elfenpuntje bovenaan. Aan dezelfde kant waar Lielly ook zo'n oortje had. Voor het overige lijkt ze niet op Lielly. Dat hoeft ook niet. Lielly is niet vervangbaar."

Lielly was de helft van een tweeling. Ook haar tweelingzusje Letty werd mishandeld door de babysitter, maar overleefde haar verwondingen wel. "Letty is de eerste dag al meteen op bezoek gekomen in het ziekenhuis. Ze heeft Faith vastgehouden en vindt het geweldig."

Babysitter Kjell C. werd in eerste aanleg tot 7 jaar cel veroordeeld voor de mishandeling van de babytweeling. Ook zijn vrouw riskeerde in eerste aanleg een veroordeling, maar werd vrijgesproken door de rechtbank in Turnhout. Kjell C. tekende beroep aan tegen zijn celstraf. Het proces wordt daarom volgende maand nog eens over gedaan.