Kris Van Dijck speecht tijdens 11 juliviering van Vlaams Parlement: "Ik verontschuldig mij nogmaals” Redactie

11 juli 2019

11u45

Bron: VTM NIEUWS 1

Het Vlaams Parlement houdt vandaag een 11 juliviering in het Stadhuis van Brussel. Zoals gewoonlijk neemt de voorzitter van het Vlaams Parlement daar het woord om een toespraak te geven. Dit jaar is dat Kris Van Dijck, de N-VA-politicus die de laatste dagen in opspraak kwam door een ongeval dat hij veroorzaakte onder invloed van alcohol. “Ik verontschuldig mij nogmaals voor mijn onverantwoord gedrag van vorige week”, begint Van Dijck zijn toespraak. “Mijn politiek handelen zal er wel op gericht zijn dat diegenen die voor een veilig verkeer ijveren, in mij hun bondgenoot vinden.”