Kris Van Dijck (N-VA) wordt voorzitter van Vlaams Parlement IVDE

17 juni 2019

14u12

Kris Van Dijck (N-VA) wordt de voorlopige voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat bevestigt N-VA na een vergadering met de fractieleiders. Van Dijck, die al 24 jaar in het Vlaamse parlement zit, werd tien jaar geleden ook al genoemd maar moest toen Jan Peumans laten voorgaan. Van Dijck zal als nieuwe voorzitter de traditionele 11 juli-toespraak in het Brusselse stadhuis voor zijn rekening nemen.

Herman De Croo (Open Vld) zal morgen als nestor de installatievergadering van het Vlaamse parlement in goede banen leiden. Maar in diezelfde vergadering wordt de nieuwe parlementsvoorzitter voorgedragen: Kris Van Dijck (N-VA). De Vlaamse fractieleiders zaten vandaag samen over de samenstelling van het bureau van het parlement. De aanstelling van Van Dijck is wel voorlopig. Want de voorzittersstoel wordt, net als de verdeling van de ministerposten, meegenomen in de regeringsonderhandelingen. Het is dus nog altijd mogelijk dat het voorzitterschap uiteindelijk naar een andere partij gaat.

Kris Van Dijck zetelt al 24 jaar in het Vlaamse parlement, eerst voor de Volksunie dan voor N-VA. Kris Van Dijck werd tien jaar geleden ook al getipt als parlementsvoorzitter, maar toen koos de partij uiteindelijk voor Jan Peumans. Van Dijck is ook een van de onderwijsexperts van de partij.