Kris Van Dijck (N-VA) gaat revalidatiecentrum voor verkeersongevallen bezoeken Sven Ponsaerts Isolde Van Den Eynde Redactie

08 juli 2019

19u16

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 12 Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) gaat een revalidatiecentrum voor slachtoffers van verkeersongevallen bezoeken nadat hij afgelopen weekend zelf te veel op had en een ongeval veroorzaakte. Dat bevestigt hij aan VTM NIEUWS.

Van Dijck, ook Dessels burgemeester, werd onlangs betrapt op dronken rijden nadat hij een ongeval met blikschade had veroorzaakt na een cafébezoek en een laatste niet-toonvaste karaokeversie van Sinatra’s ‘My Way’. In zijn bloed 1,41 promille alcohol – bijna driemaal zoveel als toegelaten, en het equivalent van een tiental pintjes in drie uur tijd. Nadien zei de N-VA’er dat hij zich diep schaamde en zijn maandloon van Vlaams parlementsvoorzitter zou doneren aan een fonds voor verkeersslachtoffers.

“Makkelijk om schuld af te kopen”

Vincent Leus, de vader van Emelie Leus (een meisje dat in 2009 omkwam bij een ongeval met een dronken bestuurder, red.), reageerde vandaag op de feiten met een oproep. Leus vond een som geld doneren namelijk niet genoeg: Van Dijck zou beter een revalidatiecentrum bezoeken om echt te zien wat slachtoffers van verkeersongevallen door alcoholmisbruik moeten doorstaan.



“Spijt komt altijd na de zonde, en het is makkelijk een dergelijke schuld af te kopen”, sprak de vader van verkeersslachtoffer Emilie. “En installeer een alcoholslot”, voegde hij nog toe. “Dát zou pas een voorbeeldsignaal zijn: ik maak dat ik niet meer gestart geraak als ik gedronken heb.”

1,41 promille

Volgens de bezieler van het Fonds Emilie Leus mag de kersverse voorzitter van het Vlaams parlement de 1,41 promille in zijn bloed ook niet relativeren. “Onze doodrijder had 1,6 promille. In Noorwegen verdwijn je al met een gehalte van 0,5 onmiddellijk voor 14 dagen in de cel. Onmiddellijk hé.” Zo’n vaart loopt het hier niet. Ook het politieke ontslag van Van Dijck is niet meteen aan de orde.

Ontslag niet aan de orde

Van Dijcks partij N-VA bewaart het vertrouwen in de parlementsvoorzitter, en ook de andere fracties vragen niet meteen zijn vertrek. Kort: hij moet zelf inschatten of zijn positie houdbaar is, reageren zowat alle fractieleiders.

“Maar het interview in jullie krant, was niet bijster handig”, meent Björn Rzoska van Groen. “Van Dijck goochelde met cijfers en haalde de traditionele argumenten aan. Het ontslaat ons alleszins niet om opnieuw een stevig politiek debat te voeren over verkeersveiligheid. Moet de pakkans niet omhoog? Een alcoholslot voor dronken bestuurders? Ook het rijbewijs met punten komt piepen.”

Ook Jos D’Haese van PVDA viel het op dat Van Dijck argumenten aanhaalde die men doorgaans hoort van wie op dronken rijden werd betrapt. “Het was maar één glas te veel, het was slechts één kilometer, het ging maar om zoveel promille, ... Het is niét oké voor iemand in zijn functie, maar het wil ook niet zeggen dat zijn positie niet langer houdbaar is. Ik denk dat hij op het voorstel van Vincent Leus in moet gaan, en een revalidatiecentrum moet bezoeken.” Dat is Van Dijck nu dus inderdaad van plan.

Lees ook: Kris Van Dijck: “Glaasje te veel op is geen criminele daad”

Chris Janssens van Vlaams Belang vindt het niet aangewezen om politiek gewin aan de feiten te koppelen. “Van Dijck heeft toegegeven dat hij in de fout is gegaan. Het kan ons wel inspireren in de commissie Mobiliteit om nog meer met verkeersveiligheid bezig te zijn.” Zo denkt ook sp.a-fractieleider Conner Rousseau erover: “Ik roep hem op om in het parlement goed samen te werken om de normalisering van alcohol in het verkeer weg te werken.

Confrontatie

Donderdag, op 11 juli, speecht de voorzitter van het Vlaams parlement traditioneel in het Brussels stadhuis. De mopjes dat dit wellicht wel niet met karaokegezang, en een stevige receptie na afloop gepaard zal gaan, circuleren reeds op Twitter.

Opmerkelijk: Vincent Leus is een van de 16 verdienstelijke Vlamingen die die dag van de Vlaamse Gemeenschap een ereteken zal ontvangen. De voorvechter voor een alcoholloos verkeer zal een eventuele confrontatie met Van Dijck alvast niet mijden. “Het zou hét moment zijn om hem persoonlijk mijn advies te geven. Wie weet gebeurt dat ook - ik ben het niet die zich moet schamen.”

Bekijk ook: “I did it my way”: video opgedoken van zingende Van Dijck voor hij café dronken verliet