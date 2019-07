Kris Van Dijck: “Ik had beter moeten nadenken. Ik ben zelf kind van verkeersslachtoffer” Parlementsvoorzitter bezoekt slachtoffers na oproep vader verongelukt meisje IDV/IVDE/SPK

09 juli 2019

00u00 0 Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) gaat een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers bezoeken, nadat hij onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. "Ik had beter moeten nadenken. Ik neem de schuld op mij en doe boete. Maar ik weet al mijn hele leven hoe een verkeersongeval iemand zijn leven kan verwoesten. Ik ben het kind van een slachtoffer."

De vader van Emelie Leus, een meisje dat in 2009 omkwam bij een ongeval met een dronken bestuurder, riep Van Dijck op een revalidatiecentrum te bezoeken nadat hij met meer dan één glas te veel op crashte. "Daar kan hij echt zien wat slachtoffers van verkeersongevallen door alcoholmisbruik moeten doorstaan", vindt Vincent Leus.

De parlementsvoorzitter bevestigde gisteren aan 'VTM Nieuws' dat hij op die oproep ingaat. Later op de avond lichtte hij zijn voornemen aan ons toe. "Ik heb gebeld met de algemeen directeur van een revalidatiecentrum en heb een afspraak gemaakt. Maar ik ga u niet zeggen welk centrum ik bezoek en wanneer - de privacy van de patiënten moet worden gegarandeerd."

Ereteken

Van Dijck gaat ook de confrontatie met vader Leus niet uit de weg. Donderdag, op 11 juli, speecht hij als voorzitter van het Vlaams Parlement in het Brussels stadhuis. Uitgerekend die dag krijgt Vincent Leus daar, als voorvechter van een alcoholloos verkeer, een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Leus gaf te kennen dat hij Van Dijck dan wil spreken. "En dat kan", zegt Van Dijck. "Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik wéét al heel mijn leven wat de gevolgen van een verkeersongeval kunnen zijn. Ik ben kind van een verkeersslachtoffer. Ik ben in 1963 geboren. In 1958 is mijn vader René Van Dijck als rijkswachter aangereden.”

“Of de aanrijder onder invloed was, weet ik niet. Maar door dat ongeval moest mijn vader, die toen 28 was, voor de rest van zijn leven verder met een zware handicap. Zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Zijn linkerarm was verlamd. Nooit kon mijn papa eens ergens mee naartoe. Nog het meest heeft hij geleden onder constante zenuwpijnen. In 1997 is hij overleden, op zijn 67ste. Zijn vroege dood is toe te schrijven aan het feit dat hij altijd zoveel pijnstillers heeft moeten slikken."

Beter nadenken

Van Dijck benadrukt nog dat dit niet goedpraat wat hij heeft gedaan. "Ik had beter moeten nadenken. Ik hoop dat het hele land dat nu doet."

Vincent Leus zou het nog beter vinden als Van Dijck ook een alcoholslot zou laten plaatsen in zijn wagen. "Dát zou pas een voorbeeldsignaal zijn: ervoor zorgen dat je niet meer gestart raakt als je gedronken hebt. De voorzitter van het Vlaams Parlement had 1,4 promille in zijn bloed. De doodrijder van mijn dochter 1,6 promille. In Noorwegen verdwijn je al met een gehalte van 0,5 onmiddellijk voor 14 dagen in de cel. Meteen, hé."

Zo'n vaart loopt het hier niet. Ook een politiek ontslag van Kris Van Dijck is niet meteen aan de orde. Van Dijcks partij N-VA bewaart het vertrouwen in de parlementsvoorzitter en ook de andere fracties vragen niet om zijn vertrek. "Hij moet zelf inschatten of zijn positie houdbaar is", menen zowat alle fractieleiders.