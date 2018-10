Kris Peeters zou op zijn eerste dag als burgemeester "te laat zijn door de file". Maar of hij dan niet met de fiets kan komen? Redactie

05 oktober 2018

11u10

Bron: VTM NIEUWS 8 Over tal van thema's werd er gisterenavond gedebatteerd door de Antwerpse lijsttrekkers tijdens Het Grootste Debat van VTM NIEUWS. Maar het opvallendste moment was toch weggelegd voor CD&V-kandidaat-burgemeester Kris Peeters. Die krijgt de perceptie dat hij niet echt in Antwerpen woont, maar moeilijk weggewerkt. En het antwoord op de allerlaatste vraag hielp ook niet echt.

Wat zou u doen op uw allereerste dag als burgemeester, wilde moderator Stef Wauters weten van elke kandidaat. Bij Kris Peeters klonk dat zo: "Ik zal te laat komen wegen fileproblemen, dus ik zal de problematiek en de luchtkwaliteit als eerste aanpakken."

"Waarom zou u te laat komen wegens fileproblemen? U woont toch in Antwerpen, u kan toch ook met de fiets komen?", wierp moderator Stef Wauters Peeters daarop voor de voeten, wat tot enige hilariteit in de studio leidde. "Ik zou ook met de fiets kunnen komen, ja", gaf Peeters daarop snel met een monkellachje aan.

Peeters gaf tijdens het debat nog aan dat hij hoe dan ook in Antwerpen blijft, ook als CD&V een verkiezingsnederlaag lijdt. Een terugkeer naar Puurs zit er niet in. "Antwerpen is een zeer boeiende stad. (...) Er wonen is zeer verrijkend." De vicepremier bevestigde ook dat het voor hem ofwel het burgemeesterschap wordt, ofwel niets. Schepen onder burgemeester Bart De Wever wordt hij dan ook niet.

