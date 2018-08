Kris Peeters ziet geen graten in 'Blind Getrouwd' AV

01 augustus 2018

16u43

Bron: BELGA 0 Volgens minister van Economie Kris Peeters overtreedt het populaire VTM-programma 'Blind Getrouwd' de wet op huwelijksbemiddeling niet. Het programma fungeert niet als huwelijksbureau omdat de deelnemers geen vergoeding betalen.

Volgens Peeters is het niet de bedoeling van de wet op huwelijksbemiddeling om programma's zoals Blind Getrouwd te reguleren. "Het leek evident dat een programma als Blind Getrouwd niet onder die wetgeving valt, maar omdat de vraag gesteld werd, heb ik het laten onderzoeken. De conclusie is heel duidelijk dat dit soort televisieprogramma's geen huwelijksbureaus zijn." Ook de Franse tegenhanger op RTL 'Mariés au premier regard', overtreedt de wet niet.

Eind vorig jaar had het College van procureurs-generaal gesuggereerd dat deze programma's de wetgeving overtreden. Peeters gaf daarop zijn diensten opdracht om de zaak te onderzoeken. Het oordeel van het College kwam er na verschillende parlementaire vragen aan minister van Justitie Koen Geens. Dat college besliste dat de rechtsgeldigheid van het huwelijk tussen twee onbekenden niet verzekerd is, al voegde het daar wel aan toe dat het geen prioriteit was om op te treden tegen het programma.

'Blind Getrouwd' als huwelijksbureau

Volgens het College moest er ook onderzocht worden of de twee tv-zenders zich als een huwelijksbureau opstellen en de regelgeving naleven. Dat gegeven valt onder de bevoegdheid van Peeters.

Vooraleer er van huwelijksbemiddeling sprake kan zijn, moet er aan drie voorwaarden voldaan worden. Eerst en vooral moet er een ontmoeting geregeld worden tussen twee personen. Ten tweede leidt die ontmoeting tot een huwelijk of vaste relatie. De derde en laatste voorwaarde is dat dat gebeurt tegen een vergoeding.

Wat betreft die laatste voorwaarde, merkt de FOD Economie op dat het de vraag is of de overdracht van het recht op afbeelding via de deelnemersovereenkomst kan worden beschouwd als een vergoeding in de zin van de wet. De FOD Economie besluit dat de wetgever hier "de betaling van een geldsom voor ogen heeft gehad", maar dat "de overdracht van het recht op afbeelding geen dergelijke betaling vormt". De overheidsdienst besluit dus dat de televisieprogramma's niet onder de toepassing van de wet op de huwelijksbemiddeling vallen.

De FOD merkt ook op dat "het nooit de bedoeling is geweest van de wetgever om dergelijke reality-tv programma's te regelen".