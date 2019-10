Kris Peeters woont opnieuw in Puurs

KVE

21 oktober 2019

14u54

Bron: Knack

74

In 2017 trok Kris Peeters (CD&V) naar Antwerpen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar daar woont hij niet langer. De politicus is begin oktober weer verhuisd naar Puurs, zo meldt Knack.