Kris Peeters wil zwembad in Antwerpse dokken NBA

30 juni 2018

20u25 5 CD&V wil een nieuwe plek om in openlucht te kunnen zwemmen. Dat zei lijsttrekker Kris Peeters onder een stralende zon bij huisbezoeken. Hij wil de stad zo meer verfrissen.

Met 30 graden is het altijd een beetje kreunen in de stad, die is traditioneel ook ettelijke graden warmer dan de rand. Het verschil kan oplopen tot 8 graden. CD&V wil dan ook een aantal hittemaatregelen nemen om de stad letterlijk te verkoelen. “Na de ontharding willen we ook verfrissing. We doen dat met enkele zeer concrete maatregelen. Zo moeten grote overheidsgebouwen een groen dak krijgen dat ook publiek toegankelijk gemaakt kan worden. Den Bell bijvoorbeeld maar er zijn zo nog gebouwen. Die lenen zich perfect voor een groen dak en als we dat nog kunnen delen met de Antwerpenaar kan iedereen daarvan genieten.

Bijkomend willen we ook premies geven als buren zich gaan verenigen om eveneens hun dak te vergroenen. Als vijf buren samenwerken, kan je dan een premie krijgen van 1000 euro. Groene daken zorgen voor verfrissing in de zomer en houdt de warmte binnen in de winter,” zegt Peeters.

En ook een nieuw zwembad of -vijver moet letterlijk voor verkoeling of verfrissing zorgen. “Er zijn een aantal denkpistes zoals de dokken, waar we dat willen realiseren."