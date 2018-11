Kris Peeters wil toegang tot woonkrediet makkelijker maken voor ex-patiënten door recht op vergeten in te voeren AW

28 november 2018

20u15

Bron: Belga 0 Minister van Consumentenzaken Kris Peeters werkt aan een wetsvoorstel dat het "recht op vergeten" invoert in de Belgische verzekeringswetgeving. Deze wetgeving moet het mensen die in het verleden aan een ernstige ziekte leden makkelijker maken om een woonkrediet te kunnen afsluiten.

Verschillende betrokken organisaties, waaronder Test Aankoop, Unia en Stichting tegen Kanker, ontmoetten elkaar op het kabinet-Peeters.



Bij zijn beoordeling zal een verzekeraar binnenkort geen rekening meer mogen houden met de risico's van een ziekte die de aanvrager heeft opgelopen en waarvan de therapie al tien jaar afgelopen is. Die termijn van tien jaar begint te lopen vanaf het einde van een geslaagde behandeling, en als de patiënt in die tijd niet hervallen is. Voor sommige ziektes, zoals borstkanker, baarmoederhalskanker en hiv, is de termijn korter. Ook voor ongeneeslijke maar beheersbare aandoeningen, zoals mucoviscidose, zal de wet gelden.

Toekomstmuziek

Test Aankoop toont zich na afloop van die ontmoeting positief. "Hoewel de verzekeraars nog zullen lobbyen. We moeten dus nog bekijken of de plannen van de minister door de teksten bevestigd zullen worden.”



Peeters liet weten te hopen dat het voorstel nog voor het einde van het jaar de ministerraad kan passeren. Een publicatie in het Staatsblad wordt niet voor de lente van 2019 verwacht.