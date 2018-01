Kris Peeters wil over inhoud debatteren: "Moddercampagnes kunnen we missen als kiespijn" TT

14u55

Bron: VRT NWS 3 BELGA Kris Peeters (CD&V). Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, ook federaal vicepremier, betreurt in een reactie aan de VRT het schouwspel rond het ondertussen ex-kartel Samen. Peeters wil dat de verkiezingscampagne naar eigen zeggen over inhoud gaat.

"Voor mij is het absoluut belangrijk dat de campagne in Antwerpen over inhoud gaat en dat het geen moddercampagne wordt, want dat kunnen we missen als kiespijn en ook de Antwerpenaar kan dat niet appreciëren", aldus Peeters na het einde van het progressieve kartel Samen tussen sp.a en Groen.

"Ik ga dus resoluut voor een campagne over inhoud, waar Antwerpen naar toe moet gaan de volgende jaren, en niet op de man spelen maar op de bal."

Hoe het uiteenvallen van het kartel de Antwerpse politiek zal beïnvloeden, weet Peeters niet. "De verkiezingen zijn in oktober, in de Belgisch politiek is een week heel lang. Wij gaan ongebonden naar de verkiezingen en zullen dan met de resultaten kijken in welke coalitie ons verkiezingsprogramma het meest kan gevolgd worden" besluit hij.

