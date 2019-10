Kris Peeters waarschuwt Turkije: “Je kan niet een belangrijke NAVO-partner zijn én tegelijk aanschurken tegen Rusland” "Turkije zal moeten kiezen” HAA

15 oktober 2019

09u33

Bron: Belga 4 "Turkije zal moeten kiezen. Je kan niet langs de ene kant een belangrijke partner van de NAVO zijn en je aan de andere kant aanschurken tegen Rusland". Dat heeft Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V) gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Peeters pleit als voorzitter van de NAVO-delegatie van het Europees Parlement voor het stopzetten van de Turkse invasie en voor een gesprek tussen alle betrokken partners.

De Parlementaire Assemblee van de NAVO, het overlegorgaan met parlementariërs uit de NAVO-lidstaten, heeft de voorbije dagen vergaderd in het Britse Londen. Belgisch europarlementslid Kris Peeters woonde die vergadering bij als voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO.

“Turkije zal moeten kiezen”

Volgens Peeters is er een brede veroordeling van de Turkse invasie. "Turkije was daar met een grote delegatie. Zij zullen naar Istanboel terugkeren met de boodschap dat er een probleem is", aldus Peeters. "De boodschap is dat dit niet door de beugel kan, dat de explosieve situatie dringend moet ontmijnd worden en dat alle partners aan tafel moeten gebracht worden", aldus Peeters.



Volgens Peeters zal Turkije ook een keuze moeten maken. "Je kan niet langs de ene kant een belangrijke partner van de NAVO zijn en je aan de andere kant aanschurken tegen Rusland".

Beter asielbeleid

Nog volgens Peeters toont de Turkse inval in Syrië aan dat Europa dringend werk moet maken van een Europees defensiebeleid en van een beter asielbeleid. Dat de Turkse president Erdogan ermee dreigt miljoenen vluchtelingen naar Europa door te sturen, noemt Peeters "chantage". "Dat is een taal die we niet kunnen aanvaarden. Maar Europa moet ook zelf zijn huiswerk doen. We moeten als Europese Unie snel werk maken van afspraken over hoe we met derde landen (landen die geen lid zijn van de EU, nvdr.) omgaan".