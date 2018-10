Kris Peeters: "Waarom bemoeit Bart De Wever zich eigenlijk met mijn privéleven?" Redactie

03 oktober 2018

Antwerps CD&V-lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters reageert in een interview met Knack op de uithalen en steken onder water van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die verwijst vaak naar Peeters als 'de man uit Puurs' of 'de transmigrant'. Ook over Arco blijft Peeters volharden.

De koude oorlog tussen De Wever en Peeters, die beiden een gooi doen naar de Antwerpse sjerp, bereikt opnieuw een kookpunt. Zo is Peeters ervan overtuigd dat De Wever inspanningen heeft gedaan om een sfeer van aversie tegen hem te creëren. "Ik ben er zeker van dat men daarbij onderschat dat de woorden van een politicus vrij snel worden overgenomen, en sommige mensen hebben dan geen enkele rem meer."

"Wat is de toevoegde waarde van dit debat?", vraagt Peeters zich af. "Waarom bemoeit Bart De Wever zich eigenlijk met mijn privéleven? Ik vraag andere politici toch ook niet naar hun tweede verblijf? En hij mag toch een beetje consequent blijven? Hij noemt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn lichtende voorbeeld. Maar Aboutaleb is wel van Amsterdam naar Rotterdam verhuisd om burgemeester te worden. De enige zinnige reden die ik kan bedenken waarom De Wever op mij blijft inhakken, is dat hij mijn geloofwaardigheid onderuit wil halen."

Dat De Wever Peeters eerder 'een transmigrant' noemde vindt die laatste schandalig. "Er moeten toch andere manieren zijn om zich in de publieke aandacht te manoeuvreren? Een schitterend idee, een groots project..."

Arco-dossier

In het Arco-dossier blijft Peeters pleiten voor een schadevergoeding voor de coöperanten: "Wie denkt dat ik zal opgeven, kent mij dus niet. Ik blijf er alles aan doen om de Arco-afspraken na te komen." Al erkent hij wel dat het dossier zwaar weegt op CD&V. "Zolang Arco blijft hangen, blijft de negatieve uitstraling voor de CD&V immens."