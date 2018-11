Kris Peeters: "Voorlopige brexitdeal is stap in goede richting, maar we zijn er nog niet” PREMIER MAY MORGEN IN BRUSSEL OP DE THEE MET JUNCKER HA

20 november 2018

13u33

Bron: Belga 0 De Brexit High Level Group, die de impact van de brexit op België onderzoekt, steunt het voorlopige akkoord dat de Europese en Britse onderhandelaars op 13 november bereikt hebben. Dat meldt minister van Economie Kris Peeters (CD&V). "Het voorlopige akkoord is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet", aldus de minister.

Volgens Peeters zorgt het akkoord voor een transitiefase die tijd geeft om een toekomstige relatie met Groot-Brittannië te onderhandelen. Omdat het nog lang niet zeker is dat het akkoord effectief goedgekeurd zal worden, moeten onze bedrijven zich volgens de minister blijven voorbereiden op alle scenario's, ook dat van een 'no-deal'.

Felicitaties

Volgens onderzoek van de Brexit High Level Group kan een no-deal voor ons land leiden tot 2,2 miljard euro aan bijkomende tarieven en een verlies van meer dan 40.000 jobs.



De Brexit High Level Group feliciteert EU-onderhandelaar Michel Barnier, "die de groep herhaaldelijk is komen briefen tijdens het proces en duidelijk rekening heeft gehouden met de Belgische economische belangen". Het voorlopige akkoord is volgens de groep een goede basis om de onderhandelingen over een toekomstige relatie met Groot-Brittannië te voeren.

Transitieperiode

De voorlopige deal voorziet onder meer een transitiefase tot eind 2020, een periode die nog verlengd kan worden. Verder bevat het een aanzet van een politieke verklaring over de toekomstige relatie en een 'backstop' om een harde grens in Noord-Ierland te vermijden indien er geen akkoord gevonden wordt over die relatie.

De Britse premier Theresa May reist morgen naar Brussel voor een onderhoud met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Beiden zullen vanaf 17.30 uur rond de tafel zitten om de extra Europese top van zondag over het voorlopige akkoord voor te bereiden.