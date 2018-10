Kris Peeters voor de tweede keer op de koffie bij Bart De Wever: “Erg constructief overleg” ADN

24 oktober 2018

13u57

Bron: Belga 3 In Antwerpen is CD&V-lijsttrekker Kris Peeters deze ochtend op het kantoor van burgemeester en formateur Bart De Wever (N-VA) gearriveerd voor een tweede informatief gesprek in het kader van de Antwerpse coalitievorming.

Peeters gaf aan dat CD&V nog steeds bereid is om in een coalitie te stappen en dat de partij daarin "het sociale gelaat van alle Antwerpenaren" zou willen zijn.

Het overleg duurde ruim 2,5 uur en was volgens Peeters "erg constructief", maar of dat ook betekent dat hij nog eens zal worden uitgenodigd voor een eigenlijk formatiegesprek is volgens Peeters nog niet duidelijk. Over zijn eigen rol na de coalitievorming of over het mogelijk toetreden van Groen tot het nieuwe stadsbestuur wilde Peeters evenmin iets kwijt.



De Wever van zijn kant geeft allicht pas commentaar nadat alle partijen nog eens zijn langsgeweest. Morgen is het de beurt aan sp.a, vrijdag komt Groen langs. Maandag kwam Open Vld al als eerste op gesprek.