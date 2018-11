Kris Peeters trekt Europese lijst CD&V mvdb kv

Bron: Belga 10 Kris Peeters zal bij de verkiezingen van 26 mei volgend jaar de Europese lijst trekken voor zijn partij CD&V. Dat heeft de Algemene Vergadering van CD&V deze avond beslist. Wie de Oost-Vlaamse Kamerlijst gaat trekken nu Pieter De Crem afhaakt, is nog niet uitgemaakt.

“Ik ben heel tevreden dat Kris Peeters deze uitdaging wil aangaan. De kiesstrijd voor Europa speelt zich af over heel Vlaanderen. Je hebt dan ook iemand nodig die een breed publiek aanspreekt. Bovendien was Kris als vicepremier de voorbije jaren ook ons aanspreekpunt binnen de EVP. De Europese politiek is hem dus allerminst vreemd”, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke vanavond.

In West-Vlaanderen zal Hendrik Bogaert de Kamerlijst trekken, viceminister-president Hilde Crevits trekt er de Vlaamse lijst. In Limburg wordt CD&V-voorzitter Wouter Beke kopman voor de Kamer, Lode Ceyssens wordt lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Vlaams minister en Limburgs CD&V-kopstuk Jo Vandeurzen kondigde afgelopen weekend aan dat hij na deze legislatuur stopt met de politiek.

In Oost-Vlaanderen is nog geen lijsttrekker voor de Kamer aangeduid, nu Pieter De Crem de nationale politiek vaarwel zegt. Voor het Vlaams Parlement zal Vlaams minister Joke Schauvliege daar de lijst trekken. In Vlaams-Brabant zullen minister Koen Geens (Kamer) en Peter Van Rompuy (Vlaams Parlement) lijsttrekker zijn. In Brussel wordt staatssecretaris Bianca Debaets lijsttrekker voor het Brussels Parlement.

In 2014 werd de Europese lijst nog getrokken door Marianne Thyssen, maar ook zij stopt volgend jaar met de actieve politiek. Kris Peeters trok in 2014 als Vlaams minister-president de Vlaamse lijst in Antwerpen. Wie dat nu wordt, is nog niet uitgemaakt. Ook de Antwerpse lijsttrekker voor de Kamer ligt nog niet vast.