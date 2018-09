Kris Peeters trapt campagne af... en zet De Wever op zijn plaats Verkiezingen18 ADN

08 september 2018

13u11

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 De kandidaten van CD&V Antwerpen zijn vandaag aan hun campagne begonnen. Lijsttrekker van de stadslijst Kris Peeters roept op om tijdens de kiesstrijd respect te tonen voor iedereen. Hij hoopt dat de debatten kunnen gaan over inhoud en niet over persoonlijke aanvallen.

De kiesstrijd in Antwerpen wordt soms bits gevoerd op sociale media, waarbij regelmatig op de man gespeeld wordt. Peeters hoopt dat dit anders kan. "Ik heb de laatste dagen veel gezien en gehoord en vind echt dat we elkaar niet persoonlijk moeten proberen te tackelen", zegt hij. "Praat liever over de uitdagingen waar de stad voor staat in plaats van te roddelen over politieke tegenstrevers. Er moet respect zijn voor iedereen."

"AA-bestuur versus gewapend bestuur"

Peeters pleit voor een AA-bestuur, in tegenstelling tot het 'gewapend bestuur' waar anderen voor pleiten. "Alert en attent bestuur, dat willen wij", zegt hij. "Veiligheid is het belangrijkste thema, de wijkagent moet weer een centrale figuur en aanspreekpunt worden in sommige wijken. Ook moeten er verbindende initiatieven komen, zodat spanningen meteen aangepakt worden door communicatie en door mensen te betrekken."

"Wijken aan hun lot overgelaten"

Peeters meent dat sommige wijken door de overheid aan hun lot worden overgelaten. "De overheid trekt zich terug waardoor anderen er de plak zwaaien. De inwoners voelen zich achtergelaten. Hier moeten we ingrijpen waar mogelijk en tonen dat we de bereikbaarheid van politie terug kunnen opkrikken."

💬Het is tijd voor voorrang van respect. Respect. Wij verkiezen dat zevenletterwoord in deze tijden van vierletterwoorden. Wij hebben geen tijd voor scheldpartijen, wij hebben het te druk met de Scheldestad. #kandidatendag @cdenvstAd pic.twitter.com/rTMqFjr5pc Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

War on drugs

Ook wil hij dat de 'war on drugs' op federaal niveau wordt aangepakt. "Als we alleen oplossingen zoeken voor Antwerpen, dan verplaatst het probleem zich gewoon naar andere steden", zegt hij. "We moeten een StroomOpwaarts Plan opstellen zodat we de internationale bendes kunnen treffen. Dit vergt een globale aanpak."

Modder gooien

Volgens Peeters biedt CD&V oplossingen voor bepaalde problemen, iets wat andere partijen soms vergeten doordat ze te druk bezig zijn met modder naar elkaar gooien. "De kaarten worden door de Antwerpenaars geschud, dus we zien na 14 oktober wel waar we staan", zegt hij. "Ik hoop dat dan mogelijk is om met anderen rond de tafel te gaan zitten en professioneel te blijven. We moeten kijken naar de inhoud. Maar door sommige uitspraken die recent werden gedaan en die echt niet door de beugel kunnen, is het vertrouwen wel ver zoek."

Zo'n 250 kandidaten voor de stadslijst en negen districtslijsten kregen vandaag hun affiches en folders. Ze kunnen vanaf nu volop voor de overwinning gaan.

💬Wij bouwen de wereldstad verder uit. Op het ritme van de Antwerpenaars. Op mensenmaat. Met gezond verstand voor een gezonde stad. Met alle ideeën die de Antwerpenaar ons heeft ingefluisterd en met al het enthousiasme dat onze kandidaten tonen. #kandidatendag @cdenvstAd pic.twitter.com/4IYy4UxImO Kris Peeters(@ peeters_kris1) link