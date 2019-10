Kris Peeters teruggefloten door Grondwettelijk Hof SVM

24 oktober 2019

13u09

Bron: Belga 0 Het Grondwettelijk Hof heeft een deel van de wet vernietigd die in 2017 een activeringsbijdrage invoerde, een bijdrage die werkgevers moeten betalen wanneer een werknemer gedurende een volledig kwartaal thuiszit. De maatregel maakte twee jaar geleden deel uit van het zomerakkoord van de regering-Michel en moest vermijden dat "oudere werknemers onbetaald thuis zitten", zei ex-minister van Werk Kris Peeters (CD&V) destijds. Het Hof struikelt nu over de datum van de inwerkingtreding van de maatregel.

Omdat de regering van N-VA, MR, Open Vld en CD&V mikte op de activering van ouderen vond ze het niet kunnen dat bedrijven als ING en de Nationale Bank beslisten om een deel van hun oudere werknemers thuis te laten zitten met behoud van (een deel van) hun loon. "Dit is een verkeerd signaal dat ingaat tegen de inspanningen van de regering om iedereen langer te laten werken", zei toenmalig minister Peeters. Daarom voerde de regering een activeringsbijdrage in die overeenkomt met een percentage van het brutoloon van de werknemers die tijdens hun inactiviteit worden doorbetaald. De bijdrage schommelt tussen 10 en 20 procent, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemers.

Engie trok voor die maatregel naar het Grondwettelijk Hof. Het Franse energiebedrijf argumenteerde dat de datum van inwerkingtreding (28 september 2017) arbitrair was en bovendien tot rechtsonzekerheid leidde. De programmawet die de activeringsbijdrage invoerde, werd immers pas eind december aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd.

Het Hof geeft Engie nu gelijk. Het kan niet dat de bijdrage ook van toepassing is op werknemers die tussen eind september en eind december door hun werkgever vrijgesteld werden, luidt het. Ondanks de aankondigingen in de media konden de werkgevers niet met zekerheid weten of zij onder de wet zouden vallen.