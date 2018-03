Kris Peeters stelt 'thuiswerkalarm' officieel voor: dit is de procedure bij code rood of oranje Nina Dillen

07 maart 2018

15u22 0 Moeten we thuiswerken of de baan op als er sneeuw en ijzel wordt voorspeld? Vorige week ging het met het advies van het KMI en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) even de mist in, met op vrijdag 2 maart een avondspits van maar liefst 500 kilometer. Daarom stelt de minister in samenwerking met het KMI vandaag een vaste procedure voor om het thuiswerkalarm in gang te zetten. Toch blijft het de werkgever die uiteindelijk beslist of er thuis gewerkt mag worden.

Met 500 kilometer file door sneeuw en ijzel stonden de wegen vorige week vrijdag muurvast. Nochtans was er de avond voordien geen code oranje door het KMI voorspeld en dus geen thuiswerkalarm afgekondigd. "Pas vanaf code oranje of rood wordt thuiswerk aangeraden," legt Miet Deckers uit, woordvoerder van Kris Peeters. "In de loop van vrijdagochtend sloegen de weersomstandigheden om van code geel naar oranje, maar toen was het al te laat om het thuiswerkalarm af te kondigen."

Om een thuiswerkalarm accurater af te kondigen, kijken we voortaan naar het laatste advies van het KMI om zes uur 's ochtends

Zes uur 's ochtends

Omgekeerd werd het thuiswerkalarm op donderdagavond 8 februari wel groots aangekondigd voor de volgende dag. Maar die vrijdag zelf bleek er geen vuiltje aan de lucht, op enkele verwaarloosbare sneeuwvlokjes en 20 kilometer file na. Om dit soort misverstanden in de toekomst te vermijden, stelt minister van Werk Kris Peeters in samenwerking met weerman David Dehenauw en KMI-directeur Daniel Gellens een nieuwe procedure voor. "Om een thuiswerkalarm accurater af te kondigen, kijken we voortaan naar het laatste advies van het KMI, op de dag zelf om zes uur 's ochtends," aldus Deckers. Wordt om zes uur 's ochtends de dag zelf een code oranje of rood voorspeld door het Meteorologisch Instituut, dan zullen de overheid en het KMI via verschillende kanalen het thuiswerkalarm aankondigen. Ook wil Peeters later bekijken of het advies kan verwerkt worden in het weerbericht van VTM, VRT, RTBF en RTL-TVI.

De werkgever beslist

De waarschuwing van het KMI en de minister is niet bindend, want het blijft de werkgever die beslist. Wel wil Peeters bedrijven hiermee aanmoedigen om een regeling rond het thuiswerkalarm op papier te zetten en op te nemen in het arbeidsreglement. Vorige maand liet Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) nog weten niet opgezet te zijn met het thuiswerkalarm. “Het is niet aan het KMI of iemand anders om te zeggen dat je mag thuiswerken,” klonk het toen. Door de eindbeslissing alsnog bij het bedrijf in kwestie te leggen, komt Peeters tegemoet aan de werkgevers, die zelf willen kunnen beslissen.

“Een thuiswerkalarm kan zeker zijn nut hebben en wij zijn ook voorstander van telewerken als de job dat toelaat,” reageert Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO. “Het kan heel wat verkeersellende besparen. Maar het mag geen verplichting worden naar bedrijven toe om een bepaalde procedure te volgen bij slecht weer. De huidige wetgeving laat trouwens al toe dat de werknemer in geval van overmacht - zoals bij sneeuw - kan vragen om occasioneel thuis te werken. Maar het blijft de werkgever die beslist over deze aanvraag."