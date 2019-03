Kris Peeters stelt bemiddelaars voor skeyes aan, vrijdag en dit weekend geen stakingsacties Brecht Herman

28 maart 2019

11u49 0 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft twee sociale bemiddelaars aangeduid om te bemiddelen in het sociaal conflict bij skeyes. Vakbonden ACV en VSOA hadden daar gisteren om gevraagd, de directie van skeyes vandaag.

Vandaag is er op de luchthavens nog hinder mogelijk. “Vrijdag en dit weekend staken we niet. Voor volgende week wachten we verdere info over de bemiddeling af”, reageert ACV-secretaris Kurt Callaerts .

