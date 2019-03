Kris Peeters stelt bemiddelaars voor skeyes aan, vrijdag en dit weekend geen stakingsacties Brecht Herman

28 maart 2019

11u49 0 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft twee sociale bemiddelaars aangeduid om te bemiddelen in het sociaal conflict bij skeyes. Vakbonden ACV en VSOA hadden daar gisteren om gevraagd, de directie van skeyes vandaag. Vandaag is er op de luchthavens nog hinder mogelijk. “Vrijdag en dit weekend staken we niet. Voor volgende week wachten we verdere info over de bemiddeling af”, reageert ACV-secretaris Kurt Callaerts .

Na een resem aan verzoeningsvergaderingen, tal van overlegmomenten en veertien dagen met stakingsacties van luchtverkeersleiders zit het sociaal overleg bij skeyes muurvast. Dat beseffen ook de directie en vakbonden, die beiden aan minister van Werk Peeters om sociale bemiddeling vragen. Peeters laat nu weten dat hij twee sociale bemiddelaars heeft aangeduid. “De sociale bemiddelaars zullen alle initiatieven nemen die nodig en nuttig zijn in het zoeken naar een oplossing voor dit sociaal conflict”, zegt hij.

De stakende bonden reageren tevreden. “We zijn natuurlijk niet tevreden dat we nog geen oplossing gevonden hebben, maar wel dat er nu externe hulp komt”, zegt Kurt Callaerts, secretaris van het ACV. De aankondiging van de bemiddeling staat niet gelijk aan het stopzetten van de acties. “Vandaag is er nog hinder mogelijk door stakingsacties. Morgen en dit weekend voeren we geen actie. Wat we volgende week doen, valt af te wachten. Als het maandag duidelijk is binnen welk kader de bemiddelaars gaan werken - of die alle twistpunten wil aanpakken - zullen we de acties stopzetten. Is er nog geen klaarheid, doen we gewoon verder.”

De vakbond voegt er nog aan toe dat het stopzetten van acties niet per se wil zeggen dat er geen hinder voor de reizigers meer kan zijn. “Er zijn personeelstekorten, er zijn veel zieken en er is geen goodwill meer van de luchtverkeersleiders om vrijwillig in te springen. Dus het is niet uitgesloten dat er op de stakingsvrije dagen toch hinder zal zijn. Dat heeft dan niets met stakingsacties te maken, maar gewoon met tekorten.”