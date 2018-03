Kris Peeters: "Slachtoffers van aanslagen moeten binnen het jaar vergoed worden" ep

09 maart 2018

14u13

Bron: Belga 0 Slachtoffers van toekomstige aanslagen moeten binnenkort door de verzekering beter beschermd en sneller vergoed kunnen worden. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft daarover maatregelen uitgewerkt in samenspraak met de verzekeringssector. Een vergoeding zou uiterlijk een jaar na het vaststellen van de invaliditeitsgraad moeten worden uitbetaald. Situaties waarbij slachtoffers geen beroep kunnen doen op een verzekering, worden uitgesloten.

De federale regering maakte vandaag na de ministerraad een stand van zaken op van de maatregelen die al genomen zijn rond de hulp aan slachtoffers van de terreurdaden. Woensdag geven de bevoegde ministers daarover uitleg aan de opvolgingscommissie van de Kamer. Die moet nagaan in hoeverre de regering de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen uitvoert.

Rond een betere en snellere vergoeding van slachtoffers heeft minister Peeters nu maatregelen uitgewerkt. In de toekomst moeten alle slachtoffers vergoed worden, ongeacht de plaats van de aanslag en ongeacht de middelen waarmee de aanslag is gepleegd.

Niet alle openbare plaatsen zijn gedekt

Voor alle duidelijkheid: de slachtoffers na de aanslagen van Zaventem en Maalbeek worden allemaal vergoed. Maar bij een aanslag op een andere plaats of met andere middelen zou dat anders gelopen kunnen zijn. Niet alle openbare plaatsen zijn gedekt door een objectieve aansprakelijkheidsverzekering. En polissen dekken meestal maar als er sprake is van brand of ontploffing. Bij een aanslag met een vrachtwagen die op de massa inrijdt op de Grote Markt van Brussel, bijvoorbeeld, zou de situatie er helemaal anders hebben uitgezien. In de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 werd trouwen een "mars tegen angst" in Brussel afgelast, precies uit vrees voor zo'n aanslag.

Een nieuwe wet zal het toepassingsgebied van de verzekering nu ernstig uitbreiden. Alle slachtoffers van terreuraanslagen, of ze nu in België of daarbuiten verblijven, zullen vergoed worden.

Verantwoordelijkheid nemen

"Voortaan zullen verzekeraars alle slachtoffers vergoeden ongeacht of ze verzekerd zijn of niet, ongeacht de plaats waar de aanslag zal plaatsvinden en ongeacht de middelen die de terroristen gebruiken", zegt Hans De Cuyper, de voorzitter van Assuralia, de koepel van de verzekeringssector. "Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is bij mijn weten de eerste keer dat de sector vergoedingen voorziet voor gebieden waar geen verzekering voor is".

Om de zaken eenvoudiger te maken, zal voor elk slachtoffer één verzekeraar het dossier beheren en vergoeden. Is er sprake van een arbeidsongevallenverzekering, zal die in eerste instantie tussenkomen. Geldt die niet, is de familiale verzekering aan de beurt. Indien het slachtoffer geen aanspraak heeft op één van die verzekeringen, zal het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) een verzekeraar aanduiden.

Invaliditeitsgraad

Terrorismeslachtoffers zullen sneller vergoed worden. Nu keren verzekeraars pas uit als de lichamelijke schade volledig vaststaat. Nu zal de vergoeding uiterlijk na één jaar uitgekeerd worden, op basis van de dan vastgestelde invaliditeitsgraad. Neemt die nog toe, dan wordt het verschil bijbetaald. Neemt die graad af, moet het slachtoffer niets terugbetalen.

Ook de procedure voor het vaststellen van de uitbetalingspercentages wordt versneld. Bij een aanslag met maximum vijftig slachtoffers en een geraamde schade onder de 200 miljoen euro zal dat percentage automatisch 100 procent bedragen.

Ook de noodhulp aan de slachtoffers wordt versneld, via een vereenvoudigde procedure die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft uitgewerkt. Binnen de commissie voor financiële hulp komt er een afzonderlijke afdeling voor terreurdaden, die snel kan beslissen.

Geens werkte ook een systeem van subrogatie uit, waarbij de staat slachtoffers vergoedt en daarna de rechten van het slachtoffer overneemt om de schadevergoeding alsnog op de verzekering te verhalen.

Nationale solidariteit

Intussen kregen ook al meer dan 500 slachtoffers het statuut van nationale solidariteit toegekend, waarmee hun medische kosten voor herstel worden terugbetaald. De rechtstreekse slachtoffers kunnen een herstelpensioen krijgen, als bij hen meer dan 10 procent invaliditeit is vastgesteld. Zij worden dan gelijkgesteld met burgerlijke oorlogsslachtoffers. Voor 23 mensen is er al een herstelpensioen uitbetaald, zei minister van Defensie Steven Vandeput. Onrechtstreekse slachtoffers kunnen hun kosten voor psychologische hulp terugbetaald krijgen.

De kanselarij van de eerste minister zet deze maand een website met alle informatie voor de slachtoffers online.