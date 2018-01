Kris Peeters: "Antwerpenaar kijkt hiernaar met plaatsvervangende schaamte" kv

23u43

Bron: Belga 1 BELGA Uitgerekend op de dag waarop concurrent maar tegelijkertijd ook potentiële coalitiepartner Samen er de brui aan gaf, organiseerde CD&V Antwerpen haar lokale nieuwjaarsreceptie in het Felix Pakhuis.

Lijsttrekker Kris Peeters noemde de heisa van de voorbije weken tussen N-VA en Samen, zonder hen bij naam te noemen, "van het slechtste dat de politiek te bieden heeft", en deed een oproep tot meer respect. "De Antwerpenaar kijkt hiernaar met plaatsvervangende schaamte", stelt Peeters.

Peeters wilde woensdagavond aantonen dat CD&V volgens hem voor een andere aanpak staat. "We willen bijvoorbeeld de discussie over stadsontwikkeling niet verengen tot de vraag wie wat heeft gedronken op welke bijeenkomst", verwees hij naar de zaak Land Invest. "Wel moeten we nadenken over hoe we willen dat de stad er binnen vijf, tien, twintig of vijftig jaar uitziet. Duidelijkheid en transparantie zijn onze wapens om elk vermoeden van belangenvermenging te vermijden. Geen uitzonderingen die niet te verdedigen zijn. Geen afwijkingen die niet te verklaren zijn."

De uit Puurs verhuisde Antwerpse lijsttrekker kwam ook nog even met een kwinkslag terug op het feit dat hij momenteel in Antwerpen een appartement huurt en er (nog) geen woning heeft gekocht. "In geen enkele stad is het huurderspercentage zo groot als in Antwerpen", zei hij. "Wij huurders zijn geen passanten, maar volwaardige Antwerpenaars die eveneens hun stempel willen drukken op de toekomst van de stad."

De receptie startte met een minuut stilte voor de slachtoffers van de explosie aan de Paardenmarkt.