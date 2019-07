Kris Peeters over zaak-Van Dijck: “Uitbetaling is gebeurd zoals de regeling dat toestaat” Redactie

11 juli 2019

14u15

Bron: VTM Nieuws 35 Voormalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V), nu Europees parlementslid, reageert aan de radiocollega’s van VTM NIEUWS op het schandaal rond Kris Van Dijck. P-Magazine onthulde dat er e-mailverkeer is waarin Van Dijck aan Peeters vraagt om een oprichter van een failliet bedrijf uit te betalen. Die oprichter zou volgens P-Magazine een prostituee zijn die een relatie zou hebben gehad met parlementsvoorzitter Van Dijck.

Peeters: “Ik heb meteen met het kabinet contact opgenomen om na te gaan of die e-mail ooit is toegekomen en men heeft die niet gevonden. Het zou een e-mail zijn van vier of vijf jaar geleden, maar die is dus onvindbaar.”

“Ik heb ook gevraagd om contact op te nemen met de administratie om na te kijken of zij het dossier daar kennen. Wat ik weet is dat het een dossier is van 2013 en dat de uitbetaling gebeurd is in 2014. Die uitbetaling is gebeurd, heb ik begrepen, zoals de regeling dat toestaat. Ik begrijp dat Kris Van Dijck met die mail zou hebben geïntervenieerd omdat het bedrag te laag zou zijn geweest. En dat hij mij daarom zou hebben gecontacteerd. Maar dat bedrag is het bedrag dat de administratie heeft toegekend en daar is niets aan gewijzigd.”