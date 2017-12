Kris Peeters over Bart De Wever: "We hebben al jaren geen contact meer en dat betreur ik" (en dat merkt ook hond Duffy) FT

17u35

Bron: Demeulemeester in Debat 0 Belga Op 30 november troffen Bart De Wever en Kris Peeters elkaar bij de opening van de vernieuwde olieraffinaderij van Total in de Antwerpse haven. Hij bestuurt mee met N-VA, maar is tegelijk de grote uitdager. Antwerps kandidaat-burgemeester Kris Peeters had het deze namiddag in Demeulemeester in Debat onder meer over het contact met Bart De Wever - of beter: het gebrek aan contact. "Ik heb respect voor De Wever, ja, maar we zijn geen vrienden. We hebben geen contact meer en dat betreur ik. Geen contact is nooit goed."

Kan Kris Peeters (CD&V) huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) van 't Schoon Verdiep houden? Het wordt alvast geen strijd tussen twee vrienden. Eerst en vooral vindt Peeters dat N-VA als grootste partij meer respect zou moeten tonen voor haar coalitiepartners, en dus ook de partij waartoe Peeters zelf behoort. Zo liet hij in een interview optekenen dat "N-VA soms echt over de grens" gaat. "Op een bepaald ogenblik zal er een slag onder de gordel te veel zijn. Dit kan niet ongestraft blijven duren", klonk het. Deze namiddag duidde Peeters die uitspraak.

"Men moet respect hebben voor elkaar. Ik heb respect voor De Wever en N-VA, net als voor andere partijen", zei hij. "We verwachten hetzelfde respect. Maar wie zulke slagen onder de gordel uitdeelt, heeft geen respect (Peeters doelt onder meer op het feit dat CD&V door N-VA een 'moslimpartij' werd genoemd, red.) Zeker van de grootste partij - in Antwerpen, Vlaanderen en zelfs op federaal niveau - verwacht je respect. De grootste partij moet de groep bij elkaar houden en iedereen goed doen voelen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Let toch op als u uw coalitiepartner beledigt", sneerde Peeters nog naar N-VA.

Ook aan persoonlijk contact ontbreekt het de twee belangrijkste kopstukken van de verkiezingen volgend jaar. Peeters en De Wever hebben al jaren niet met elkaar gesproken en dat is best opmerkelijk. Hebben twee toppolitici elkaar dan nooit eens aan de lijn? "Er is inderdaad geen persoonlijk contact meer tussen ons. Maar we zijn professionals, dus op zich is dat geen probleem. Ik betreur het wel dat er geen communicatie is tussen ons. En geen communicatie is nooit een goede gang van zaken."

En of dat dan zal gaan in Antwerpen als er een coalitie moet worden gevormd? "Eerst een programma, dan de verkiezingen, pas daarna een coalitie", antwoordde Peeters ontwijkend. Hij wil 'alles of niets': burgemeester worden en gaf eerder al te kennen geen schepen te willen zijn onder 'baas De Wever'.

Hond Duffy

Toevallig of niet, maar vandaag kibbelen De Wever en Twitter net over... de hond van Kris Peeters, Duffy. In een tweet die de huidige burgemeester van Antwerpen online zette, weerlegt hij dat hij "een paar keer thuis is geweest" bij Peeters in Puurs. En dat diens hond toen telkens in de garage opgesloten moest worden "omdat De Wever niet gek is van honden". Die verduidelijkt: "Ik ben zot op dieren, maar helaas allergisch aan hondenhaar."

De feiten: ik ben 1 keer, niet enkele keren, bij Kris thuis in Puurs geweest. En ik ben zot op dieren, maar helaas allergisch aan hondenhaar. Daarom dat hij aanbood om Duffy even in de garage te zetten. Dat was attent. De uitleg in Humo iets minder. pic.twitter.com/ELaO5VxixB Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link