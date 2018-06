Kris Peeters over Arco: "Als er geen oplossing komt, is dat omdat Bart De Wever dat niet wil" bvb

28 juni 2018

17u33

Bron: Belga 0 CD&V-vicepremier Kris Peeters meent dat een oplossing voor de gedupeerde coöperanten van Arco er kan komen. "Het is een kwestie van politieke wil en moed, eerder dan een juridische of financiële kwestie", zei hij vandaag voor de camera van Villa Politica (één).

De vereffening van Arcopar heeft sinds de start ongeveer 640 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt het college van vereffenaars naar aanleiding van de jaarlijkse vergadering van Arcopar, de belangrijkste coöperatieve vennootschap van het failliete Arco. Voor de gedupeerde coöperanten schiet er niets over, zo bleek nogmaals.

Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, ging overkop in de nasleep van de val van Dexia - Arco was er een grootaandeelhouder. Er zijn zowat 800.000 gedupeerde coöperanten die hun geld verloren. Een vijftigtal coöperanten woonde de vergadering bij, aldus de vereffenaars.

176 miljoen euro in kas

Arcopar heeft nog zowat 176 miljoen euro aan geldbeleggingen en liquide middelen in kas. Voor de coöperanten zal er wel niets overblijven. "Omdat de Europese boete definitief geworden is, schiet er niets meer over voor de schuldeisers", zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. Arco moet die boete van 127 miljoen euro aan de staat betalen. Europa legde de boete op omdat de verworpen waarborgregeling voor de Arco-spaarders neerkwam op verboden staatssteun.

Zolang de juridische geschillen van coöperanten tegen Arco lopen - verschillende actiegroepen stapten naar het gerecht - kan de vereffening niet afgesloten worden. Tot dan kan de boete ook niet betaald worden, maar het is nu al zeker dat die niet volledig terugbetaald zal kunnen worden.

"Nu de Belgische regering niet in staat is gebleken om een regeling voor de Arco-spaarders uit te werken, zijn de Arco-spaarders enkel nog aangewezen op de lopende procedures om nog aanspraak te kunnen maken op een vergoeding." Daarbij verwijst Deminor, het juridische advieskantoor, naar het debat tussen de partijvoorzitters van afgelopen weekend.

"Geen oplossing"

Afgelopen zondag had N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn vrees uitgesproken dat er geen oplossing voor Arco gevonden kan worden die juridisch waterdicht is. Een compensatie voor de gedupeerde spaarders moet groen licht krijgen van de Europese Commissie, omdat er een risico is op verboden staatssteun.

N-VA-voorzitter De Wever en zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten vrezen dat een oplossing die de juridische toets van Europa doorstaat er niet kan komen.

CD&V-vicepremier Peeters betreurt die uitspraken. "Als het er niet van komt, is het omdat Bart De Wever dat niet wil", zei Peeters aan Villa Politica. "Wanneer we daar binnen de regering werk van maken, ben ik ervan overtuigd dat het lukt. Het is een kwestie van politieke moed en wil eerder dan een juridische of financiële kwestie".

Peeters merkte op dat de oplossing voor Arco in het regeerakkoord staat. "Pacta sunt servanda (afspraken moeten worden nagekomen, nvdr.)", aldus de CD&V-vicepremier.