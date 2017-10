Kris Peeters noemt Theo Franckens uitspraken "niet wijs" 09u11

Bron: Belga 3 photo_news Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft kritiek op de uitspraken van staatssecretaris Theo Francken over een mogelijk asiel voor Catalanen en voor de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in ons land. Peeters bestempelt de uitspraken van zijn regeringscollega als "niet wijs". En net als premier Charles Michel vraagt Peeters aan Francken om "geen olie op het vuur te gieten". "Zeker aangezien het probleem zich helemaal niet stelt", stelt Peeters op Twitter.

Staatssecretaris Francken deed afgelopen weekend het nodige stof opwaaien door te zeggen dat Puigdemont, die riskeert vervolgd te worden omdat het strafbaar is om je als deelstaat af te scheuren, bij ons politiek asiel zou kunnen aanvragen. Bij VTM voegde Francken er nog de suggestie aan toe dat Puigdemont in Spanje mogelijk geen "eerlijk proces" zal krijgen.

Nadat de Spaanse regeringspartij Partido Popular die uitspraken van Francken "onaanvaardbaar" had genoemd, liet premier Charles Michel weten dat een mogelijk asiel voor Puigdemont "niet aan de orde" is. De premier vroeg ook aan Francken "geen olie op het vuur te gooien".

"Kalmeren, niet exciteren"

Ook Open Vld-vicepremier Alexander De Croo toonde zich gisteren 'not amused' met de uitspraken van Francken. Ook hij benadrukte dat de kwestie "niet aan de orde" was. "Het is niet verstandig om dit soort van statements te lanceren", aldus De Croo. "Premier Michel heeft vrijdag nog opgeroepen tot dialoog in Spanje. Dit soort uitspraken helpen niet en zijn geen regeringsstandpunt. Het is belangrijk om te kalmeren in plaats van te exciteren".