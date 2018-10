Kris Peeters in open brief: "Als ik verantwoordelijkheid opneem in Antwerpen, zal ik regering verlaten" KVE

13 oktober 2018

08u43

Bron: VRT NWS 25 Kris Peeters (CD&V) stopt als vicepremier wanneer hij burgemeester wordt. Dat schrijft hij in een open brief aan de Antwerpenaar, zo meldt VRT NWS. "Een wereldstad bestuur je niet half-time", luidt het.

De CD&V-lijsttrekker had al eerder laten uitschijnen dat hij aast op de sjerp van burgemeester en dat het alles of niets wordt. Maar in de open brief gaat hij verder. "Als ik verantwoordelijkheid opneem in het beleid van deze stad, zal ik al mijn andere functies neerleggen", schrijft hij.

Dit betekent dat de CD&V'er ook in het geval dat hij geen burgemeester wordt van Antwerpen maar wel bijvoorbeeld schepen, zal stoppen als vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken.

"Een wereldstad bestuur je niet half-time", stelt Peeters in de brief. "Daar steek je al je tijd in. Alleen zo kunnen we onze ambities waarmaken." Hiermee geeft de politicus ook een sneer naar tegenstander Bart De Wever die het burgemeesterschap combineert met zijn functie als partijvoorzitter bij N-VA en een zitje in het federaal parlement.