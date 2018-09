Kris Peeters: "Ik ga het zeker hard spelen. Ook met vijf procent zou ik burgemeester kunnen worden." Redactie

24 september 2018

23u46

Bron: Gert Late Night 3 Vicepremier Kris Peeters was vanavond te gast bij Gert Late Night. Op de boot van Gert Verhulst liet hij zich ontvallen dat hij zelfs bij een score van amper vijf procent burgemeester van Antwerpen zou kunnen worden. "Als je in de situatie zit dat je veel kunt vragen, dan zou dat kunnen."

Kris Peeters (CD&V) zat samen met de dames van K3 op de sofa bij Gert Verhulst en James Cooke. De politicus zei dat hij maar wát graag burgemeester van Antwerpen zou willen worden, maar dat de Antwerpenaren uiteraard de kaarten zullen schudden op veertien oktober. "Elke verkiezing heeft zijn verrassing en we hopen dat wij dat zullen zijn, een positieve verrassing", zei Peeters.

Verhulst legde hem de hypothese voor dat Peeters vijf procent van de stemmen zou halen, maar wel de sleutel van de coalitie in handen zou krijgen. Of hij dan de burgemeesterssjerp zou kunnen opeisen als pasmunt? "Aan de lage kant", gaf Peeters toe. "Maar als men u absoluut nodig heeft, als je in de situatie zit dat je veel kunt vragen, dan zou dat kunnen." Verhulst reageerde verbaasd: "Dus je zou er niks mee inzitten om slechts met vijf procent van de stemmen toch burgemeester te worden, terwijl iemand anders misschien dertig procent heeft?". Peeters was stellig: "Ja, als men u natuurlijk absoluut nodig heeft voor een coalitie". "Dan ga je het hard spelen", zei Verhulst. "Ik ga het zeker hard spelen", was het antwoord.