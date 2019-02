Kris Peeters gelooft nog in loonakkoord tussen werkgevers en bonden lva

10 februari 2019

04u48

Als werkgevers en werknemers niet tot een loonakkoord komen, volgt totale vrijheid. Daar kunnen werknemers van zwakkere sectoren of kleinere bedrijven het slachtoffer van zijn. Dat stelt minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) in een interview met De Zondag. Toch ziet hij nog mogelijkheden.

Zoals bekend staat op 13 februari een nationale staking geprogrammeerd. De overheidsvakbonden hebben intussen aangekondigd die dag mee het werk neer te leggen. De vakbonden vinden onder meer de loonmarge van 0,8 procent te weinig.

"De staking van komende woensdag is een mislukking van het sociaal overleg, maar de vakbonden hebben de onderhandelingstafel te snel verlaten", aldus Peeters. "Ik heb dinsdag gesproken met werkgevers en werknemers, samen met de premier. Ik heb daaruit geleerd dat er nog mogelijkheden zijn. Ik hoop dat het overleg vanaf 14 februari opnieuw alle kansen krijgt."

Als de vakbonden en werkgevers niet tot een loonakkoord komen, dan moet de regering de knoop doorhakken. Dat wordt heel moeilijk voor een regering in lopende zaken, aldus Peeters. Ze heeft daarvoor de steun van het parlement nodig. "Dat is een reden te meer voor werkgevers en werknemers om tot een akkoord te komen. Als zij niet slagen, volgt totale vrijheid. Dan moeten sectoren zelf onderhandelen, zónder kader, zónder norm. Werknemers van zwakkere sectoren of kleinere bedrijven kunnen daar het slachtoffer van zijn", klinkt het nog.