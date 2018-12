Kris Peeters gaat niet zetelen in Antwerpse gemeenteraad TT

28 december 2018

17u03

CD&V-vicepremier Kris Peeters gaat niet zetelen in de Antwerpse gemeenteraad. Hij wil de "verjonging een kans geven", zegt Peeters aan De Tijd. Hij blijft naar eigen zeggen wel in Antwerpen wonen.

Peeters is een van de drie verkozenen die CD&V op 14 oktober kon binnenhalen in Antwerpen. Maar de partij belandde van de meerderheid in de oppositie, nu N-VA tijdens de volgende bestuursperiode met sp.a en Open Vld in zee gaat. Peeters zal worden opgevolgd door de jonge belofte Sam Voeten (30).

Ook in de Antwerpse districtsraad, waar CD&V twee zetels haalde, zal Peeters zijn zitje niet opnemen. Daar zal hij worden opgevolgd door de 31-jarige Annelies Thoelen. “Ik heb altijd gezegd dat ik CD&V op de kaart wilde zetten, werk wilde maken van de verjonging en een resultaat wilde neerzetten”, zegt Peeters aan De Tijd. De CD&V-vicepremier blijft wel in Antwerpen wonen en keert niet terug naar Puurs. “Ik hoop dat die verhalen over Puurs nu gaan stoppen, ze hebben me grote schade toegebracht”, zegt hij.

Peeters is op 26 mei Europees lijsttrekker voor CD&V.