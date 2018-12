Kris Peeters gaat niet zetelen in Antwerpse gemeenteraad en geeft “verjonging alle kansen” TT

28 december 2018

17u03

Bron: De Tijd, eigen berichtgeving 5 CD&V-vicepremier Kris Peeters gaat niet zetelen in de Antwerpse gemeenteraad. Hij wil de “verjonging een kans geven”, zegt Peeters aan De Tijd en wordt bevestigd bij de partij. Peeters blijft naar eigen zeggen wel in Antwerpen wonen.

Peeters was op 14 oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen nog kandidaat-burgemeester, maar CD&V zette met net geen 7 procent en amper 3 zetels een ontgoochelend resultaat neer. De partij belandt de komende legislatuur zelfs in de oppositie nu N-VA tijdens de volgende bestuursperiode met sp.a en Open Vld in zee gaat. Peeters zal worden opgevolgd door zijn partijgenoot Sam Voeten (30).

Ook in de Antwerpse districtsraad, waar CD&V twee zetels haalde, zal Peeters zijn zitje niet opnemen. Daar zal hij worden opgevolgd door de 32-jarige Annelies Thoelen.



“Kris Peeters had drie doelstellingen bij zijn kandidatuur voor Antwerpen: CD&V opnieuw op de kaart zetten in Antwerpen, resultaat boeken, maar vooral zorgen voor vernieuwing en verjonging van de lijst en CD&V”, laat zijn woordvoerster Miet Deckers weten. “Dat laatste wil hij nu ook daadwerkelijk tonen door kans te geven aan jonge kandidaten om te gaan zetelen.”

Met zijn stap opzij komt er voorlopig een einde aan het korte politieke avontuur van Peeters in Antwerpen. Hij verhuisde in 2017 vanuit Puurs naar de Scheldestad om er als kandidaat-burgemeester de strijd aan te binden met Bart De Wever (N-VA). Die laatste kon zo’n manoeuvre van een vicepremier in de federale regering, waar ook N-VA toen deel van uitmaakte, niet bepaald smaken en noemde Peeters onder meer een “passant” en zelfs “transmigrant” omdat hij slechts een appartement huurde in Antwerpen en zijn woning in Puurs niet verkocht. De CD&V-vicepremier blijft nu wel in Antwerpen wonen en keert niet terug naar Puurs. “Ik hoop dat die verhalen over Puurs nu gaan stoppen, ze hebben me grote schade toegebracht”, zegt hij.

Peeters is op 26 mei Europees lijsttrekker voor CD&V.

Onze verjonging zet zich onverminderd verder: vanaf januari zal @samvoeten in de plaats van @peeters_kris1 zetelen in de Antwerpse #gemra. Samen met @bastiaenscarol & @nahimalanjri zal hij werk maken van een constructieve oppositie, in het belang van alle Antwerpenaren. Succes! CD&V Antwerpen(@ cdenvstAd) link