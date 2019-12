Kris Peeters (CD&V) wil politieke impasse doorbreken met “een beperkt programma, beperkte ploeg, voor een beperkte periode”



19 december 2019

08u44

Bron: De Standaard 2 De Belgische regeringsvorming zit op een dood spoor, en na 200 dagen crisis stelt vicepremier Kris Peeters (CD&V) in een interview met De Standaard dat het tijd is voor nieuw geluid. Hij ziet de oplossing in een noodregering “met een beperkt programma, een beperkte ploeg en voor een beperkte periode”.

“Ik heb lang geaarzeld om dit idee naar voren te schuiven”, aldus Peeters. De voormalige vicepremier verliet de regering-Michel immers in juni om te gaan zetelen in het Europese parlement. “Maar ik doe dit in alle oprechtheid. Ik heb mijn voorstel ook naar informateur Joachim Coens gestuurd.”

Hoe dat voorstel van Peeters er exact uitziet? Er zijn vier werven volgens de voormalige vicepremier: begroting, concurrentiekracht en werk, energie en klimaat en sociale zekerheid. Urgentie is daar “het overkoepelende narratief”. Want met de nakende brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China, en de klimaatkwestie is het hoogtijd voor een nieuwe (nood)regering.



Daarbij kunnen volgens hem twee beslissingen van de vorige Zweedse regering gehandhaafd worden: de loonwet en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Communautaire kwesties

Om de noodregering de meeste slaagkans te geven, moeten communautaire en ethische dossiers voorlopig achterwege blijven. In het voorstel van Peeters volgen er na twee jaar dan opnieuw verkiezingen waarbij de kwesties terug aangekaart kunnen worden.

Tot dan vormt de noodregering, met een concreet programma, volgens Peeters de beste oplossing. Hij gelooft dat N-VA en de PS makkelijker tot een akkoord kunnen komen bij een duidelijk project zoals dat van hem.

