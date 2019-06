Kris Peeters (CD&V) biedt ontslag aan als minister bij premier Michel ttr

25 juni 2019

Kris Peeters heeft vandaag zijn ontslag aangeboden bij premier Michel als vicepremier en minister van werk. Hij kiest voluit voor het Europees Parlement.

Peeters werd op 26 mei verkozen tot Europees parlementslid. Dat parlement houdt op 2 juli zijn installatievergadering en aangezien een zitje in het Europees Parlement onverenigbaar is met een ministerschap moest Peeters dus ontslag nemen uit de federale regering.

CD&V moet nu een opvolger in de regering-Michel aanduiden, want anders is het taalevenwicht in de regering verstoord.

