Kris Peeters (CD&V) biedt ontslag aan als minister bij premier Michel TTR ARA TT

25 juni 2019

11u47

Bron: Belga, eigen berichtgeving 80 binnenland Kris Peeters (CD&V) heeft vandaag zijn ontslag als vicepremier en minister van Werk in lopende zaken aangeboden bij premier Michel en bij de koning. Hij kiest voluit voor het Europees Parlement.

“Kris Peeters heeft vandaag zijn ontslagbrief overhandigd aan de premier en aan de koning”, meldt het kabinet van de vicepremier. Peeters werd op 26 mei verkozen tot Europees parlementslid. Dat parlement houdt op 2 juli zijn installatievergadering en aangezien een zitje in het Europees Parlement onverenigbaar is met een ministerschap moest Peeters dus ontslag nemen uit de federale regering.

Eerste minister Charles Michel bedankt Peeters op Twitter: “Je was een compagnon de route en een uitstekende collega. Je expertise is een meerwaarde voor het Europees Parlement. Je hebt met veel overtuiging essentiële hervormingen doorgevoerd voor onze economie en sociale cohesie en ik wil je daarvoor van harte bedanken!”

Bonne route @peeters_kris1



Je was een compagnon de route en een uitstekend collega. Je expertise is een meerwaarde voor @Europarl_NL Je hebt met veel overtuiging essentiële hervormingen doorgevoerd voor onze economie en sociale cohesie en ik wil je daarvoor van harte bedanken! pic.twitter.com/hKS8EuEx1h Charles Michel(@ CharlesMichel) link

“Toespitsen op interne markt en asiel en migratie”

Peeters zelf geeft op Twitter toelichting bij zijn ambities. Hij wil zich naar eigen zeggen verder inzetten voor burgers en ondernemingen. “Ik wil samen met de collega’s binnen het Europees Parlement werken aan een Europa dat écht het verschil maakt voor mensen. Ik zal mij toespitsen op de interne markt en op asiel en migratie. Ik wil Charles Michel en de coalitiepartners bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. We hebben mooie resultaten geboekt op vlak van jobs, koopkracht en economie.”

Wil samen met de collega’s binnen @EVP_NL werken aan een Europa dat écht het verschil maakt voor mensen. Zal mij toespitsen op interne markt en asiel en migratie. (2/3) Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Opvolger

CD&V moet nu een opvolger in de regering-Michel aanduiden, want anders is het taalevenwicht in de regering verstoord. De regering moet - premier niet meegerekend - evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers hebben. Als Peeters niet wordt vervangen, en CD&V zijn bevoegdheden tijdelijk door een andere minister zou laten overnemen, hebben de Nederlandstaligen er één minder. Ongrondwettelijk, dus.

Dat zou ook opgelost kunnen worden als een Franstalige minister ontslag neemt. Deze week valt de beslissing of minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) secretaris-generaal wordt bij de Raad van Europa. Die functie start maar op 1 oktober, maar als Reynders nu al zou opstappen zou CD&V geen nieuwe minister moeten aanduiden. Maar Reynders zou dat niet van plan zijn.

Niet Verherstraeten

Wie CD&V het veld instuurt om Peeters op te volgen is nog onduidelijk, maar het zou niet gaan om ‘logische keuze’ Servais Verherstraeten. Nochtans is hij als fractieleider in de Kamer op de hoogte van alle dossiers, en was hij eerder ook al staatssecretaris in de regering-Di Rupo. Maar Verherstraeten had naar verluidt al te kennen gegeven weinig interesse te hebben om nog voor - in het beste geval - maanden op de winkel te passen. Bovendien zou de fel gekrompen Kamerfractie dan haar kopman verliezen. De nieuwe minister zal normaal gezien geen vicepremier worden: die functie zal worden overgenomen door één van de twee zittende CD&V-ministers: Koen Geens of Pieter De Crem.

Kris Peeters stapte in 2004 in de politiek, toen hij de job van gedelegeerd bestuurder van Unizo inruilde voor een ministerpost in de Vlaamse regering. In 2007 volgde hij Yves Leterme op als Vlaams minister-president, een functie die hij tot aan de verkiezingen van 2014 uitoefende. Peeters werd daarop federaal vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten.