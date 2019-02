Kris Peeters: “Besluit om sociale stroomtarieven te bevriezen ligt klaar” HA

14 februari 2019

16u37

Bron: Belga

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft een ministerieel besluit klaar om het sociaal tarief voor gas en elektriciteit te bevriezen. Dat moet voorkomen dat het sociaal tarief deze maand met 22 procent omhoog gaat. Het is evenwel nog wachten op een advies van de federale regulator CREG en groen licht van de minister van Begroting, zei Peeters in de Kamer.

Eerder deze week raakte bekend dat het sociaal tarief voor energie deze maand fors stijgt: met 22 tot 28 procent. Het sociaal tarief is een gunsttarief voor mensen met een leefloon, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen. Het tarief hangt vast aan de algemene prijzen. Gaan de marktprijzen omhoog, dan volgt het sociaal tarief.

Verschillende Kamerleden wilden van minister Peeters tijdens het vragenuurtje horen of de regering een mouw aan die stijging wil passen. Het gaat immers om de hoogste toename ooit. Minister Peeters en zijn Energiecollega Marie-Christine Marghem (MR) hebben de CREG een advies gevraagd over de financiële impact van een bevriezing van het tarief, en over de mogelijkheid om die ingreep retroactief toe te passen. Dat advies loopt deze namiddag binnen.

Ik zal er alles aan doen om op die te hoge stijging een antwoord te bieden Kris Peeters (CD&V)

Niettemin ligt het ministerieel besluit klaar "om in te gaan op de vraag om een bevriezing van het sociaal tarief", aldus Peeters. Er is een akkoord nodig van de minister van Begroting, maar Peeters wil het punt zo snel mogelijk naar de ministerraad brengen. "Ik zal er alles aan doen om op die te hoge stijging een antwoord te bieden", beloofde de CD&V'er.

Om te voorkomen dat zo'n toename in de toekomst nog eens voorkomt, heeft de minister de CREG gevraagd zich te buigen over de berekeningswijze van het sociaal tarief.