Kris Peeters: "Asiel- en migratieprobleem niet onderschatten, maar ook niet dramatiseren" TTR

28 juni 2018

14u19

Bron: Belga 0 Het migratiedossier drijft een wig tussen de Europese lidstaten en verdeelt de publieke opinie, maar volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters is het belangrijk om "dit heikele, vooral politieke probleem" niet te dramatiseren. Dat heeft hij vandaag gezegd bij de aanvang van een vergadering van de Europese Volkspartij (EVP).

De EVP blaast traditioneel verzamelen wanneer er een Europese top plaatsvindt. Die gaat vandaag omstreeks 15 uur van start en wordt beheerst door de onenigheid over het te voeren asiel- en migratiebeleid. Voor ze vandaag naar Brussel vertrok, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat de hele migratiekwestie beslissend kan zijn voor het lot van de Europese Unie.

"We moeten niet dramatiseren, maar het is wel belangrijk dat we een oplossing op Europees niveau vinden voor dit heikele, vooral politieke probleem", reageert Kris Peeters. Hij herhaalt dat het voor CD&V belangrijk is dat de internationale verdragen en het vrij personenverkeer worden gerespecteerd, ook bij het vinden van een oplossing die zich concentreert rond het opzetten van ontschepingsplatformen buiten Europa en hotspots binnen Europa. "De toestand is ernstig, maar niet dramatisch. Maar we mogen hem ook niet onderschatten."

Ook bij ons denkt de N-VA dat een groot deel van de Belgen haar visie volgt, en dat is een bijkomende zorg. Kris Peeters

Migrantenkwestie

Peeters stelt vast dat er veel minder migranten in Europa aankomen dan in 2015 en 2016 het geval was, maar dat de kwestie nu veel meer leeft. "Heel wat populistische partijen maken ervan gebruik omdat ze ervan uitgaan dat ze een grote groep van de bevolking achter zich hebben. Ook bij ons denkt de N-VA dat een groot deel van de Belgen haar visie volgt, en dat is een bijkomende zorg."

De sociale zekerheid wordt door de vluchtelingen niet in gevaar gebracht, en we kunnen best een aantal vluchtelingen opvangen. Kris Peeters

"We moeten enerzijds respecteren wat er leeft bij de bevolking, maar anderzijds moeten we ook respect hebben voor de internationale verdragen en voor de mensen die voor oorlogssituaties op de vlucht slaan. En we moeten ook zo communiceren: de sociale zekerheid wordt door de vluchtelingen niet in gevaar gebracht, en we kunnen best een aantal vluchtelingen opvangen. Er moet natuurlijk solidariteit en verantwoordelijkheid zijn en de buitengrenzen van Europa moeten strenger aangepakt en bewaakt worden, maar de populisten stellen het probleem anders voor. We moeten daar een andere communicatie naast plaatsen, die hopelijk heel veel mensen van gezond verstand overtuigt."

Aan de EVP-tafel schuift deze middag ook de Hongaarse premier Viktor Orban mee aan. Hij vindt migratie niet het belangrijkste onderwerp dat later op de top besproken wordt. "Wel de Europese democratie, en of de EVP de komende zes maanden een bijdrage kan leveren tot het herstellen van die democratie, zodat eindelijk gedaan wordt wat de mensen willen."