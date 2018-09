Kris Hoflack en Nicholas Lataire verlaten VTM Nieuws An Goovaerts tijdelijk hoofdredacteur VTM Nieuws Redactie

07 september 2018

00u15

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 Nicholas Lataire, hoofdredacteur van VTM Nieuws, en Kris Hoflack, directeur Nieuws, verlaten Medialaan, het moederbedrijf van tv-zender VTM. An Goovaerts, die nu hoofdredacteur is van de krant De Morgen, is vanaf vandaag tijdelijk hoofdredacteur. Dat deelt Medialaan mee.

Eerder op de dag raakte bekend dat dertien VTM-journalisten de directie van Medialaan een scherpe mail hadden gestuurd waarin ze de gang van zaken bij VTM Nieuws aanklaagden. "We hebben daarom gisteren en vandaag de tijd genomen om heel veel mensen van de redactie te spreken en zijn tot de conclusie gekomen dat het essentieel is om de rust op redactie te herstellen", zeggen Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, CEO's ad interim, in het persbericht. "We zijn ervan overtuigd dat door een nieuwe aansturing de sereniteit op de redactie kan terugkeren waardoor iedereen weer kan doen waar hij of zij goed in is, namelijk een relevant en ijzersterk VTM Nieuws maken."

"Kwaliteitsvolle journalistiek bedrijven, is nooit af, maar vandaag zit mijn werk bij Medialaan erop", zegt Kris Hoflack. "Ik wil niet blijven zitten wetende dat dit verdeeldheid veroorzaakt. Ik heb – samen met uitstekende journalisten – VTM Nieuws weer op de kaart gezet en in alle onbescheidenheid denk ik dat we daar trots mogen op zijn."

"Ik ben fier op VTM Nieuws zoals het er nu staat en vooral fier op de hele ploeg die dat heeft gerealiseerd, zowel voor als achter de schermen. We hebben samen dag en nacht gewerkt om er het beste, meest kwalitatieve en meest frisse nieuws van te maken. En met resultaat", zegt Nicholas Lataire. "Ik blik met een heel goed gevoel terug op de voorbije acht jaar, waarbij we een geloofwaardig nieuws hebben gebouwd met een bijzonder fijn en talentvol team. Ik wens de hele ploeg alle goeds toe. Ik ga nu rustig de tijd nemen om te zien wat de toekomst brengt. En als eeuwige optimist ben ik ervan overtuigd dat die hele mooie kansen biedt."