Kringwinkels vragen om 1.500 extra werknemers: "Overheid blijft doof voor onze oproep"

16 oktober 2018



Bron: Belga 12 Naar aanleiding van de Dag van De Kringwinkel, die zaterdag 20 oktober plaatsvindt, kaarten de Kringwinkels het personeelstekort aan. "We hebben dringend extra mensen nodig om de sterke groei aan te houden, maar de overheid blijft doof voor onze oproep", klinkt het bij KOMOSIE, de koepel van De Kringwinkels.

De Kringwinkels noemen 2017 een recordjaar. De 147 winkels verzamelden samen 78.500 ton (+7,7 procent in vergelijking met 2016) goederen in, waarvan bijna de helft (44 procent of 34.800 ton) verkocht werd. Zo'n 6 miljoen klanten (+3 procent) kochten elk gemiddeld 6,43 kilogram aan spullen. Daarmee draaiden De Kringwinkels een recordomzet van 54,4 miljoen euro omzet.



Door die groei komen de winkels meer onder druk te staan. "We dreigen slachtoffer te worden van ons eigen succes", verklaart Tom Wouters van KOMOSIE. "De Kringwinkels hebben het potentieel om nog meer spullen te redden van de afvalberg, alleen hebben we daarvoor meer mensen en middelen nodig."

1.500 werknemers

Om de vooropgestelde milieudoelstelling van 7 kilogram hergebruik per Vlaming tegen 2022 te halen, berekende De Kringwinkel dat er tegen dan 1.500 extra werknemers nodig zijn. Vorig jaar kwamen er 126 voltijdse equivalenten bij. "Dat is niet genoeg om de groei op te vangen", klinkt het.



"Er zitten zoveel mensen thuis die zinvol werk kunnen verrichten, onder andere in de sociale en circulaire economie. De Kringwinkels hebben werk te over", aldus Wouters. "De overheid - en bij uitbreiding de hele maatschappij - heeft er alleen maar bij te winnen als er meer mensen aan de slag gaan." Zo moeten er minder werkloosheidsuitkeringen betaald worden.



Ruim 80 procent van de medewerkers van de Kringwinkel zijn mensen met een "onaantrekkelijk CV", zoals langdurig werklozen, mensen met een beperking, ex-gedetineerden of erkende vluchtelingen.