Kringwinkels lanceren webshop MDG

03 juli 2020

16u04

Bron: Belga 4 Dinsdag 7 juli starten 37 Kringwinkels in Vlaanderen de webshop kringshop.be met een deel van het aanbod uit de winkels. Het aanbod varieert, met een focus op meubilair, decoratie, sport, spel en textiel. Klanten kunnen hun bestelling thuis laten leveren of ophalen in de winkel.

Toen winkels gesloten moesten blijven tijdens de lockdown, kochten steeds meer consumenten online. Dat is ook de kringloopwinkels niet ontgaan. Bovendien kregen de winkels het financieel zwaar te verduren door die verplichte sluiting. "De Kringwinkels zijn retailers zoals andere retailers. Voor Kringwinkels gelden dezelfde economische wetmatigheden", zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van de Kringwinkels ViTeS.

Thuislevering of in de winkel ophalen

“Klanten kunnen kiezen om hun pakket te verzenden via bpost of op te halen in de desbetreffende Kringwinkel”, zegt Yana Pulinckx van De Kringwinkel Hageland, initiatiefnemer van kringshop.be. De Kringwinkel Hageland was al 2 jaar actief met het uitbouwen van een webshop en stelde haar platform open voor de andere Kringwinkels. Intussen hebben 37 Kringwinkels zich aangesloten.

Jobcreatie

Naast kringloopspullen verkopen, heeft De Kringwinkel als doelstelling het creëren van jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Voor deze personen betekent een webshop ook een kans op een job in een nieuwe sector. "Sommige van onze medewerkers kunnen het fysieke werk in een winkel of een magazijn niet blijven volhouden. Voor hen is een administratief traject binnen de onlineverkoop een mooie oplossing. Competenties in de onlineverkoop zijn heel belangrijk op de reguliere arbeidsmarkt", klinkt het bij de Kringwinkels.