Kringwinkel kan ook kinky zijn SEKSSPEELTJES EN PIKANTE LINGERIE TE KOOP TIJDENS 'BOETIEK EROTIEK'

26 januari 2018

00u00 0 De postuurtjes van de bomma en de James Last- lp's maken in de kringwinkel van Gent plaats voor zweepjes, jarretellen en pikante films. Op 1 februari organiseren ze daar voor het eerst 'Boetiek Erotiek', want "elke kringwinkel heeft een stapel dozen staan met spullen die niet zomaar uitgestald kunnen worden".

Hoeveel erotische spulletjes precies aan de achterdeur van de Vlaamse kringwinkels worden afgegeven, wordt niet bijgehouden. Maar in Gent, Deinze, Nazareth, Sleidinge en Evergem zijn het er alleszins een pák. De afgelopen maanden verzamelden ze alle pikante artikelen voor die ene speciale avond in de winkel in de Kortrijksepoortstraat. Volgende donderdag zijn klanten onder de 18 jaar daar tussen 19 en 22 uur niet welkom, want de marchandise die dan wordt aangeboden, staat garant voor rode oortjes. "Er heerst nog wel wat schaamte als zulke spullen worden afgegeven: meestal bevinden ze zich onderaan in de doos", zegt coördinatrice Isabelle Van den Steen. "Neem je een paar gewone films van de stapel, blijkt er een enorme hoeveelheid porno onder te zitten." De vraag is: wat moét een kringwinkel met die artikelen? "Zomaar uitstallen kan niet, want hier komen ouders met hun kinderen. Daarom worden die spullen letterlijk onder de toog verkocht. Sommige medewerkers zijn al jaren gespecialiseerd in boeken, dvd's enzovoort. Ze kennen de klanten die op zoek zijn naar 'iets anders'. En zo krijgen ze weleens een dvd verkocht. Maar een groot deel van de erotische artikelen belandt na verloop van tijd toch op de container, omdat ze doelloos in dozen blijven liggen. En hoe pikanter de spullen, hoe groter de kans dat er één of andere practical joke mee uitgehaald wordt. Dan zit er plots zo'n speeltje in de bovenste lade van het bureau."

Tijdens 'Boetiek Erotiek' is er straks keuze te over. "We bieden een grote hoeveelheid pikante films en magazines aan", zegt Maartje Musschoot van Ateljee, de organisatie die de Gentse kringwinkels beheert. "Daar zitten ook retrospullen bij, dus die zullen wel makkelijk van de hand gaan. We vermoeden dat vooral de lingerie vlot verkocht wordt. Met het oog op Valentijn hebben we de pikantere exemplaren geselecteerd - bomma-onderbroeken worden verwijderd vóór de winkel opent (lacht)."

Voor alle duidelijkheid: de lingerie is op voorhand grondig gewassen, verzekert Musschoot. "Enkel perfect ogende stuks worden verkocht. Weinig vrouwen hebben problemen met tweedehands lingerie." En schrik niet: er zal ook een beperkte hoeveelheid speeltjes aangeboden worden. "Niet veel, omdat we op dat vlak heel strikt zijn qua hygiëne. Alleen gloednieuwe spullen komen in aanmerking", zegt Van den Steen. "In de eerste plaats moet het een fijne avond worden voor volwassenen, maar het mag ook allemaal wat stouter. We voorzien hapjes en drankjes en hebben zelfs dames ingehuurd om de klanten te ontvangen. We verwachten vooral veel vrouwen die een kijkje komen nemen met groepjes vriendinnen. Als het een succes wordt, doen we het volgend jaar opnieuw." (EDG/BCL/CMA)