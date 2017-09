Kringloopcentrum Mortsel vindt handgranaat tussen gedoneerde spullen kv

20u15

Bron: Belga 0 Het centraal magazijn van kringloopcentrum Opnieuw & Co in Mortsel is vandaag zowat een uur lang ontruimd nadat medewerkers een handgranaat hadden gevonden in een doos met binnengebrachte goederen. Het bedrijf riep de politie erbij, die ontmijningsdienst Dovo consulteerde.

Nadat Dovo op basis van doorgestuurde foto's kon verzekeren dat de granaat volstrekt ongevaarlijk was, nam de politie het voorwerp mee in een blikken doos. Het bleek slechts een model te zijn dat gebruikt wordt voor militaire oefeningen. Er was dan ook geen gevaar voor ontploffing. "Dit soort modellen circuleert wel vaker in militaire kringen, maar voor het personeel van het magazijn was het natuurlijk wel even schrikken", zegt Sven Verbaenen van de lokale politie van de zone Minos.

"Een oude karabijn of wat munitie komen we hier regelmatig tegen, maar een granaat, dat was nieuw", reageert de zaakvoerder. Wie de eigenaar was, valt volgens Opnieuw & Co niet meer te achterhalen.