Krijgt regering-Wilmès volmachten om coronacrisis aan te pakken? Dewael en Laruelle geven persconferentie TT ARA

15 maart 2020

20u40 2 In de Wetstraat hebben de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) een persconferentie aangekondigd. Mogelijk is er witte rook in de onderhandelingen voor de vorming van een regering. Daarbij zou sprake zijn van een akkoord waarbij de huidige ontslagnemende regering-Wilmès van een grote meerderheid aan partijen in het parlement volmachten zou krijgen om daadkrachtige maatregelen te nemen om de coronacrisis aan te pakken. De piste van een noodregering met PS en N-VA is van tafel. U kan de persconferentie hier straks live volgen. Hoe laat die start, is onbekend.

Welke partijen een akkoord zouden hebben gesloten, is nog onduidelijk, maar het is vrijwel zeker dat de socialisten aan boord zijn. Ook onderhandelen de groene partijen Ecolo en Groen momenteel mee. Die partijen zouden dan bereid zijn externe steun te verlenen aan de huidige ontslagnemende ploeg van MR, CD&V en Open Vld. Volgens verschillende bronnen zou de regering-Wilmès daarbij volmachten van het parlement krijgen om de coronacrisis “snel en efficiënt" aan te pakken. De positie van N-VA in het hele verhaal is momenteel nog onduidelijk, maar de partij zit wel nog rond de tafel.

Sinds 14 uur zaten zes partijen - N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld en sp.a - rond de tafel in de Wetstraat. Later vanavond sloten ook de groenen zich aan. Ook het cdH zou aan boord zijn en op weg zijn naar het parlement, waar de persconferentie straks begint.

Geen tijdelijke noodregering

Het scenario van een tijdelijke noodregering met PS en N-VA werd vanmorgen afgeschoten door PS en MR, nadat er gisteren nog druk aan werd gewerkt. De Franstalige partijen wilden liever de huidige regering in lopende zaken steun aanbieden vanuit het parlement. Voor hen kon er geen sprake van zijn op dit moment een regeringswissel door te voeren met de bijbehorende nieuwe ministerposten en kabinetswissels, en dus veel tijdverlies tot gevolg,

Intussen hadden ook de groenen laten weten dat ze de coronamaatregelen wilden steunen. PS-voorzitter Paul Magnette had het over “40 zetels" van socialisten en groenen die hij aan de huidige regering wilde aanbieden. Ook andere partijen hadden naar verluidt oren naar het argument dat in volle crisis de huidige ploeg vervangen door een nieuwe, onbegonnen werk is.

Wat zijn volmachten?

Bij een zogenaamde volmachtenwet gaat het parlement akkoord om een deel van zijn bevoegdheden tijdelijk, voor de duur van een bepaalde crisis, af te staan. De regering moet voor elke beslissing dan niet langer telkens naar de Kamer komen om een meerderheid te vragen. Volmachten kunnen in de Belgische wet slechts hoogst uitzonderlijk worden verleend aan de regering. Zo kreeg de toenmalige regering in 2009 ook een tijdlang volmachten om snel te kunnen optreden tegen de Mexicaanse griep.

In de jaren 90 gebruikte ook toenmalig premier Jean-Luc Dehaene het systeem om België op tijd klaar te stomen voor de toetreding tot de euro. In tijdens de regeringen-Martens, die een economisch herstelbeleid moest voeren, werd er bij momenten met volmachten geregeerd.