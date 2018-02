Krijgt Antwerpen straks een nieuw megabordeel? TK

02 februari 2018

De bekende Antwerpse discotheek Café d'Anvers heeft enkele slechte jaren achter de rug, en daarom is de eigenaar op zoek naar een andere invulling. Volgens de Gazet van Antwerpen overweegt hij een megabordeel met 61 prostituees en heeft hij daarvoor een vergunning ingediend bij de stad.

Volgens de krant heeft Pim De Rhoodes, de eigenaar van Café d'Anvers, eind vorig jaar een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor een bordeelcomplex met maar liefst 61 prostituees. Dat zijn tien kamers meer dan het huidige 'megabordeel' in Antwerpen, Villa Tinto. De twee gebouwen liggen overigens naast elkaar.

"We hebben enkele jaren minder goed gedraaid", aldus De Rhoodes. "Bovendien krijgen we elke vijf jaar de reguliere keuring over de vloer, die onze vergunning opnieuw moet goedkeuren. Ik besloot daarom verder na te denken over wat ik met het pand wil doen in de toekomst, want je kan elk moment pech hebben."

De plannen zijn volgens De Rhoodes echter nog niet in kannen en kruiken. Allereerst moet hij nog toestemming krijgen van stad Antwerpen, wat nog zes maanden kan duren. En daarnaast gaan de zaken van Café d'Anvers de laatste tijd weer een stuk beter. "Het is niet de bedoeling dat ik meteen de deuren ga sluiten indien de aanvraag wordt goedgekeurd. Het is puur als alternatief voor de toekomst. We willen zeker nog enkele jaren op dit elan verdergaan."